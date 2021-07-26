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أولمبياد طوكيو - اليوم الرابع - نتائج الرياضيين التونسيين

Publié le Lundi 26 Juillet 2021 - 06:41قراءة: 0 د, 55 ث
وات - انهزمت مصارعة الجيدو غفران الخليفي فجر اليوم في الدور الاول لمنافسات الجيدو وزن ( اقل من 57 كلغ) امام ايفيلينا ايليفا (بلغاريا) بالنقاط ضمن دورة الالعاب الاولمبية بطوكيو

وفي منافسات المبارزة ضمن الدورة الاولمبية بطوكيو انهزمت المبارزة ياسمين دغفوس (السيف الحاد ) في الدور التمهيدي أمام منافستها المجرية كاتونا ريناتا بالنقاط بنتيجة 6-15.


وخسرت المبارزة نادية بن عزيزي ( السيف الحاد ) في الدور التمهيدي أمام منافستها الهندية بهافاني ديفييه بالنقاط 3-15
كما انهزمت اميرة بن شعبان امام ليزا بوسزتال (المجر) في الدور التمهيدي بالنقاط 12-15.

وفي سلاح الشيش ( فلوري) انهزم محمد الصمندي امام تاكاهيرو شيكاين (اليابان) في الدور التمهيدي الاول بالنقاط 4-15.


وفي ما يلي برنامج بقية منافسات الرياضيين التونسيين في اليوم الرابع للألعاب الأولمبية بطوكيو 2020 حسب ما اعلنته اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية.

اليوم الرابع : الاثنين 26 جويلية 2021.
- الملاكمة - ثمن النهائي
س 12.30 بتوقيت تونس
خلود الحليمي (تونس) / ايري سينا (يابان)

- رفع الاثقال : س 11:50 صباحا توقيت تونس.
الرباعة نهى الاندلسي 55 كلغ

- الكرة الطائرة (رجال) : س 8و25 صباحا توقيت تونس.
المجموعة "ب ": المباراة الثانية : تونس / فرنسا.






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