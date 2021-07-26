أولمبياد طوكيو - اليوم الرابع - نتائج الرياضيين التونسيين

وات -

انهزمت مصارعة الجيدو غفران الخليفي فجر اليوم في الدور الاول لمنافسات الجيدو وزن ( اقل من 57 كلغ) امام ايفيلينا ايليفا (بلغاريا) بالنقاط ضمن دورة الالعاب الاولمبية بطوكيووفي منافسات المبارزة ضمن الدورة الاولمبية بطوكيو انهزمت المبارزة ياسمين دغفوس (السيف الحاد ) في الدور التمهيدي أمام منافستها المجرية كاتونا ريناتا بالنقاط بنتيجة 6-15.وخسرت المبارزة نادية بن عزيزي ( السيف الحاد ) في الدور التمهيدي أمام منافستها الهندية بهافاني ديفييه بالنقاط 3-15كما انهزمت اميرة بن شعبان امام ليزا بوسزتال (المجر) في الدور التمهيدي بالنقاط 12-15.وفي سلاح الشيش ( فلوري) انهزم محمد الصمندي امام تاكاهيرو شيكاين (اليابان) في الدور التمهيدي الاول بالنقاط 4-15.وفي ما يلي برنامج بقية منافسات الرياضيين التونسيين في اليوم الرابع للألعاب الأولمبية بطوكيو 2020 حسب ما اعلنته اللجنة الوطنية الاولمبية التونسية.- الملاكمة - ثمن النهائيس 12.30 بتوقيت تونسخلود الحليمي (تونس) / ايري سينا (يابان)- رفع الاثقال : س 11:50 صباحا توقيت تونس.الرباعة نهى الاندلسي 55 كلغ- الكرة الطائرة (رجال) : س 8و25 صباحا توقيت تونس.المجموعة "ب ": المباراة الثانية : تونس / فرنسا.