طوكيو 2020 - السباح ايوب الحفناوي يصنع الحدث ويتوج بالميدالية الذهبية

وات -

عزز السباح التونسي احمد ايوب الحفناوي رصيد تونس في الدورة الاولمبية بطوكيو بتتويجه بذهبية 400 متر سباحة حرة اليوم في طوكيو. ورفع بذلك رصيد تونس الى ميداليتين ( ذهبية وفضية ). واشاع تتويج الحفناوي بالذهبية اجواء الفرحة والفخر في اوساط التونسيين الذين يحتفلون اليوم بعيد الجمهوريةواحتلت تونس المركز التاسع في جدول توزيع الميداليات عقب اليوم الثالث للالعاب الاولمبية برصيد (ذهبية وفضية ) وهي البلد العربي والافريقي الوحيد الذي تمكن رياضيوه من الصعود على منصة التتويج حتى اليوم الثالث للالعابوحقق السباح التونسي أحمد ايوب الحفناوي فجر اليوم مفاجأة كبيرة في أول أيام منافسات السباحة في أولمبياد طوكيو، وفاز بذهبية سباق 400 متر حرة. وهي الميدالية الثانية لتونس في دورة طوكيو بعد فضية خليل الجندوبي امس في التايكواندو.وتوج الحفناوي ( مواليد 2002 ) بالذهبية الخامسة لتونس في تاريخها في الأولمبياد والثالثة في السباحة . وهي اول ميدالية ذهبية لتونس بعد 9 سنوات في الألعاب الأولمبية في السباحة .وتعود آخر ميدالية ذهبية أولمبية تونسية في السباحة الى ألعاب لندن 2012 لأسامة الملولي اختصاص 10 كلم في المياه الحرةوخرجت لاعبة التنس أنس جابر مبكرا من التصفيات عندما انهزمت فجر اليوم بطوكيو امام الاسبانية كارلا سوريز نافارو 4-6 و1-6 ضمن الدور الأول من منافسات التنس في اطار دورة الالعاب الاولمبية بطوكيوكما انهزمت المبارزة إيناس البوبكري صاحبة برنزية اولمبياد 2016 فجر اليوم في طوكيو ضمن الدور 32 من منافسات سلاح الشيش في دورة الالعاب الاولمبية امام الروسية لاريسا وروباينيكوفا بنتيجة 3-15.ومن جهة اخرى انهت الرامية التونسية ألفة الشارني مشاركتها في تصفيات مسابقة الرماية بمسدس الهواء المضغوط (10 م) في المرتبة 25 برصيد 570 نقطة كما انهت خديجة الكريمي و نور الهدى الطيب مشاركتهن في الملحق التأهيلي لسباق الزوجي سيدات (قارب خفيف ) في المرتبة الخامسة ضمن منافسات الدورة الاولمبية بطوكيو