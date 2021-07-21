   Om Kalthoum - دارت الأيام  

احباط عمليات هجرة غير نظامية و إيقاف 131 شخصا بينهم أجانب

Publié le Mercredi 21 Juillet 2021 - 19:24قراءة: 0 د, 38 ث
أحبطت وحدات من الحرس الوطني والبحري، امس الثلاثاء، عدّة عمليات هجرة غير نظامية نحو السواحل الأوروبية وأوقفت 131 شخصا غالبيتهم أجانب، وفق بلاغ لوزارة الداخلية، الأربعاء.


وأفادت وزارة الداخلية، ان الوحدات العائمة التابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط ، أحبطت أمس، ستّ عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة، وقامت بنجدة وإنقاذ 122 مجتازا شاركوا في تلك العمليات كان من بينهم 20 تونسيا اما البقية وعددهم 102 شخصا فكانوا يحملون جنسيات دول إفريقية مختلفة.



وقد اذنت النيابة العمومية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.

وضبطت وحدات الحرس الوطني بكل من قرقنة (ولاية صفاقس) وولاية المهدية ، من جهة أخرى، تسعة أشخاص كانوا متواجدين داخل منازل مهجورة وكانوا يعتزمون، وفق البلاغ، المشاركة في إحدى عمليات اجتياز الحدود البحرية خلسة.
واذنت النيابة العمومية، اثر استشارتها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.



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