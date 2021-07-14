تعمّق العجز التجاري لتونس موفى السداسي الاول 2021، ليصل الى 5ر7536 م د - معهد الاحصاء

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تعمّق العجز التجاري لتونسي مع موفى السداسي الأول من سنة 2021، ليبلغ 5ر7536 - مليون دينار مقابل 8ر6602 - م د، موفى جوان 2020، حسب معطيات حول التجارة الخارجية لتونس بالأسعار الجارية لشهر جوان2021 نشرها المعهد الوطني للإحصاء، الأربعاءوأفاد المعهد الوطني للاحصاء، أنّ تونس سجلت تحسنا في الصادرات، خلال السداسي الأول من سنة 2021، بنسبة 5ر25 بالمائة مقابل تراجع بنسبة 6ر20 بالمائة، خلال السداسي الأول من سنة 2020. وقد بلغت قيمة الصادرات 6ر22825 م د، مقابل 7ر18192 م د، خلال نفس الفترة من سنة 2020.كما تحسنت الواردات بنسبة 4ر22 بالمائة مقابل تقلص في حدود 2ر24 بالمائة، خلال السداسي الأول من سنة 2020. وقد بلغت قيمة الواردات 30362 م د مقابل 6ر24795 م د، خلال نفس الفترة من سنة 2020.وتبين ذات المعطيات، ان نسبة تغطية الواردات بالصادرات تحسنت، لتصل الى 2ر75 بالمائة، خلال السداسي الأول من سنة 2021، مقابل 4ر73 بالمائة في ذات الفترة من سنة 2020.