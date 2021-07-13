بنزرت : اللجنة الجهوية للصفقات العمومية تصادق على مشروعي اقتناء مستلزمات طبية لمستشفى بنزرت وإنجاز قاعة متعددة الاختصاصات في ماطر

وات - صادقت اللجنة الجهوية للصفقات العمومية الملتئمة اليوم بمقر الولاية ،على تقرير تقييم العروض الخاصة بمشروع إنجاز قاعة متعددة الاختصاصات للألعاب الجماعية في معتمدية ماطر بكلفة مالية تناهز الـ2.5 مليون دينار .



وصادقت ذات اللجنة أيضا على تقرير تقييم العروض المتعلق بتزويد المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببنزرت بالمستلزمات الطبية التي من شأنها تعزيز منصّته اللوجستية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وذلك بكلفة مالية تناهز الـ 800 الف دينار .

يشار إلى أن المجلس الجهوي للولاية كان في اطار معاضدة كل المجهودات الوطنية والجهوية والمحلية للتخفيف من وطاة تداعيات فيروس " كوفيد19" خصّص اعتمادات مالية تفوق 5 ملايين دينار في إطار برنامج التنمية الجهوية لتعزيز الفضاءات الاستشفائية بالجهة من حيث التجهيزات والمستلزمات الطبية او في عنصر التهيئة العامة ككل ، وفق تصريح سابق لرئيس النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي والي بنزرت .



