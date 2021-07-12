الولباني: نسبة التوجيه إلى المدارس الإعدادية النموذجية 97.81 بالمائة، وولاية قابس تسجل أعلى معدل بـ 19.30 من 20

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بلغت نسبة التوجيه إلى المدارس الإعدادية النموذجية 97.81 بالمائة، وسجلت ولاية قابس أعلى معدل في هذه الدورة بلغ 19.30 من 20، وفق ما أفاد به مدير عام الامتحانات بوزارة التربية عمر الولباني، اليوم الاثنين، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباءوقال الولباني " قد تميزت هذه الدورة بنسبة توجيه للمدارس الإعدادية النموذجية بلغت 97.81 بالمائة، وهي أرفع نسبة تسجل في السنوات الأخيرة حيث تم توجيه 3521 تلميذا إلى الإعداديات النموذجية التي تقدر طاقة استيعابها ب 3600 مقعد" لافتا إلى أن المعدل الأدنى لآخر موجه لبعض الاعداديات النموذجية كان 15.95 فيما تم النزول في بعض الاعداديات الأخرى إلى 14 من 20 .وأفرزت هذه الدورة، حسب الولباني، تميز التلميذ يوسف بن الحبيب القنوني من المدرسة الابتدائية الخاصة " بلقيس سكوول" بقابس الذي تحصل على أعلى معدل يساوي 19.30 من 20وأوضح مدير عام الامتحانات أن جل المدارس الإعدادية النموذجية اسنفذت طاقة استيعابها حيث بلغت نسبة التوجيه إليها 100 بالمائة باستثناء الإعدادية النموذجية بتوزر حيث بلغت نسبة التوجيه إليها 64 بالمائة والإعدادية النموذجية بتطاوين حيث بلغت نسبة التوجيه إليها 48 بالمائة.وبين أن 16 إعدادية نموذجية من جملة 27 إعدادية نموذجية، قدرت نسبة التوجيه إليها بنسبة 100 بالمائة، فيما قدرت نسبة التوجيه بـ 6 إعداديات نموذجية أخرى ب 90 بالمائة فما فوق، وبثلاث أخرى ب80 بالمائة.ولفت محدّث (وات) إلى أن هذه المناظرة قد أفرزت حصول 20614 تلميذا على معدل عام يساوي أو يفوق 10 من 20 من مجموع 48 الف 467 مترشحا اجتاز الامتحان وهو ما يعادل نسبة 42.53 بالمائة وهي نسبة تقريبا في استقرار بالمقارنة مع الدورات الاخيرة باستثناء دورة 2019 التي كانت فيها النسبة 50.35 بالمائةوذكر في هذا السياق أن الدورة الأخيرة 2020 كانت نسبة الموجهين فيها إلى المدارس الإعدادية النموذجية في حدود 68.65 بالمائة وسجلت دورة 2019 نسبة توجيه بـ 81.68 بالمائة، وقدرت هذه النسبة سنة 2018 بـ 41.61 بالمائة.