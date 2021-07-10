   Om Kalthoum - عودت عيني  

منع الدخول الى جزيرة جربة الا لاسباب مقنعة...واقرار الحجر الصحي الشامل ببن قردان ومدنين الشمالية والجنوبية

Publié le Samedi 10 Juillet 2021 - 13:36 قراءة: 1 د, 15 ث
وات - اقرت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث بولاية مدنين خلال اجتماعها اليوم السبت الحجر الصحي الشامل بمعتمدية بن قردان ومدنين الكبرى بمعتمديتها الشمالية والجنوبية لمدة 10 ايام بداية من يوم الاثنين القادم، وتمديد الحجر الصحي الشامل بجرجيس باسبوع اخر، مع منع الدخول الى جزيرة جربة الا بالاستظهار بتراخيص في الغرض ووجود اسباب مقنعة لذلك، في اجراء استباقي قبل الوصول الى الغلق مع تفعيل قرار الجامعة الجهوية للنزل بجربة وجرجيس فرض التحاليل السريعة على كل سائح عند الدخول الى النزل الى جانب منع التنقل بين المعتمديات.

وبالنظر الى ان اسباب ارتفاع الاصابات بفيروس "كورونا" الاسواق والاعراس، وفق والي مدنين حبيب شواط، فان اللجنة ارتات منع عقد القران دون الاستظهار بالتزام من الامن يفرض عدم اقامة حفل ويحترم البرتوكول الصحي، وذلك بعد تنسيق مع البلديات وغرفة عدول الاشهاد، فيما تقرر فيما يتعلق بالاسواق التي اغلقت الاسبوعية منها مسالة تنظيمها للبلديات وتوزيعها وتركيز نقاط بيع جديدة بالشكل الذي يضمن شروط السلامة من تباعد وغيرها.


ودعت اللجنة كل معتمدية الى توفير مركز للعزل الصحي الاجباري لكسر حلقة العدوى داخل الاسر مع الاعداد لتركيز مستشفيات ميدانية تكون بدائل عند تفاقم الوضع الوبائي وخاصة بمعتمديتي مدنين وبن قردان.

كما دعت اللجنة الى ضرورة الترفيع في التلقيح والتسريع في نسقه بمعاضدة جهود المؤسسة العسكرية في المجال وبذل مجهود اضافي في مراقبة مدى الالتزام بالبرتوكول الصحي بمختلف الفضاءات وفرض حمل الكمامة.

وفي تشخيص للوضع الوبائي، اكد مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين زيد العنز، ان الوضع "كارثي" وخاصة بمدنين الكبرى وبن قردانن في ظل تواصل ارتفاع الاصابات بفيروس "كورونا" رغم ما شمل هذه المعتمديات بالخصوص من حجر صحي موجه.

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