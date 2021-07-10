وزارة الشؤون الثقافية تنعى مديرة المركز الوطني للفن الحي بتونس « دار الفنون » سماح الحباشي

نعت وزارة الشؤون الثقافية في بلاغ مديرة المركز الوطني للفن الحي بتونس « دار الفنون » النحاتة سماح الحباشي التي وافاها الاجل المحتوم اليوم السبت 10 جويلية بعد صراع مرير مع فيروس كورونا.



وكانت الفقيدة سماح حباشي ساهمت منذ تعيينها على رأس دار الفنون في 03 فيفري 2014 في إثراء الساحة التشكيلية حيث أشرفت على تنظيم مجموعة من المعارض الفنية لعل أبرزها معرض « تونس في عيون الزّبيّر » في 25 فيفري 2020 بالبهو السفلي لمدينة الثقافة.

كما تم تعيينها مديرة للدورة الثانية لأيام قرطاج للفن المعاصر سنة 2019.



