الصين عازمة على مساعدة تونس على احتواء  جائحة كورونا (السفير الصيني)

استقبل عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج اليوم 09 جويلية 2021 ZHANG Jianguo سفير جمهورية الصين الشعبية بتونس.وكان اللقاء وفق بلاغ للخارجية, مناسبة نوه خلالها الوزير بمستوى العلاقات الثنائية التونسية الصينية، مؤكدا حرص بلادنا على مزيد تعزيز هذه العلاقات وإثرائها في شتى الميادين.كما تطرق عثمان الجرندي مع السفير الصيني إلى دقة الوضع الوبائي الذي تعيشه تونس في هذه المرحلة، لاسيما مع سرعة انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أن مواجهة هذه الجائحة التي تهدد البشرية جمعاء لن تكون إلا باعتماد مقاربات تقوم على التضامن الدولي والإسراع بتعميم اللقاحات والمستلزمات الطبية على الدول الأكثر تضررا من هذا الوباء. وثمن الوزير في هذا الخصوص الدعم الهام الذي قدمته الصين لتونس لمعاضدة المجهود الوطني لمجابهة فيروس كورونا.من جهته، عبر السفير الصيني عن ارتياحه لمستوى العلاقات القائمة بين البلدين على كافة الأصعدة، مؤكدا عزم الصين مواصلة دعمها لتونس ومساعدتها على احتواء جائحة كورونا وتخفيف تبعاتها.كما أبلغ السفير الصيني تحيات رئيس جمهورية الصين الشعبية وإكباره إلى رئيس الجمهورية، قيس سعيد على إثر رسالة التهنئة التي توجه بها سيادته بمناسبة الاحتفال بالذكرى المائوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني وما تضمنته من معاني قوية تعكس عمق علاقات الصداقة بين البلدين.