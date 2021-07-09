وات -

أكدت سهام العيادي وزيرة الشباب والرياضة والادماج المهني بالنيابة أنّ التوقيع على اتفاقية احداث مركز التميز للشباب في المنطقة العربية جاء بعد سنتين من العمل بنسق حثيث مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.وأوضحت في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات) أنّ هناك اصرار من أجل تفعيل المشروع، الذي سيكون مقرّه في تونس، لافتة النظر الى أنّ مركز التميز للشباب في المنطقة العربية سيكون دافعا لمزيد اكتشاف الطاقات الشبابية و دعم روح المبادرة و الخلق والابتكار .ويذكر انه تم امس ابرام اتفاقية لإطلاق مركز التميز الإقليمي للشباب في المنطقة العربية بين الحكومة التونسية ممثلة في وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني والمكتب الإقليمي للدول العربية التابع لصندوق الأمم المتحدة للسكان.وكشفت سهام العيادي من جهة اخرى أنّ مشروع مركز التميز للشباب في المنطقة العربية، سيخلق الكثير من الفرص للشباب المتميز، سواء كان في تونس أو في بقية دول العالم العربي، كما سيدفع في اتجاه صناعة شباب قيادي، يكون له دور ريادي و مستقبل أفضل.وكانت الوزيرة قد عبرّت في مداخلة لها بمناسبة الاعلان عن اطلاق مركز التميز للشباب في المنطقة العربية أنّ المركز سيساهم في مساعدة الشباب في إزالة الحواجز التي تواجههم، كما سيمثل فضاءا رحبا لتبادل الخبرات ودعم المهارات والابتكار.وبينت أنّ تونس حرصت على أن يكون المركز اطار جامع بين الهياكل الحكومية والشركاء من أجل تحقيق الأهداف المرسومة وفي مقدمتها خدمة الشباب العربيوفي سياق متصل تحادثت وزيرة الشباب والرياضة والادماج المهني بالنيابة سهام العيادي بمقر الوزارة مع المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية مع لؤي شبانة مرفوقا بالمستشار الاقليمي للشباب السيد سمير عانوتي ومديرة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان بتونس ريم فيالة وبحضور عدد من اطارات الوزارة .وسيقوم المكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية بالشراكة مع الحكومة التونسية والشركاء الدوليين بإطلاق أعمال المركز الذي سيحتضنه المرصد الوطني للشباب و يهدف حسب الوزارة الى المساهمة في توفير معرفة أفضل بأوضاع الشباب في المنطقة العربية وتوفير فرص التدريب والتواصل والحوار والمساهمة في تحديد وتقديم الدعم لتطوير وتنفيذ سياسات واستراتيجيات وبرامج الشباب في المنطقة العربية فضلا عن تبادل الخبرات والتجارب الناجحة وأفضل الممارسات الإقليمية والدولية.