بعد تأجيل مهرجان قرطاج  الدولي: فتح مكتب بمدينة الثقافة لاسترجاع ثمن تذاكر العروض

أصدرت إدارة مهرجان قرطاج الدولي اليوم الخميس بلاغا دعت فيه الجمهور الذي اقتنى التذاكر الالكترونيّة الخاصة بعروض الدورة السادسة والخمسين والذي يرغب في استرجاع ثمنها، الى أنّه تمّ تركيز مكتب للغرض ببهو مدينة الثقافة شارع محمّد الخامس لتمكينه من ذلك.وكانت الهيئة المديرة لمهرجان قرطاج الدولي قررت يوم 29 جوان الماضي تأجيل موعد إنطلاق دورته السادسة والخمسين إلى شهر أوت القادم تفاعلا مع الإجراءات الصحية المتخذة من قبل رئاسة الحكومة و اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا، وتماشيا مع قرارات وزارة الشؤون الثقافية بسبب الارتفاع الكبير لعدد الإصابات بفيروس كورونا في تونس وخارجها وحفاظاً على السلامة الصحية للجمهور.. ويتعيّن على كل شخص يرغب في استعادة ثمن تذكرته، تقديم نظير من التذاكر الالكترونيّة المطلوب استرجاعها ونسخة من بطاقة التعريف الوطنيّة وإقرار بتسلّم مقابل ثمن التذاكر المطلوب استرجاعها بتعمير مطبوعة للغرض يمكن سحبها من موقع المهرجان على شبكة الانترناتوتذكر إدارة المهرجان ان هذا المكتب مفتوح من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية الساعة الواحدة بعد الزوال.