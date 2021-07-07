   Om Kalthoum - ثورة الشك  

كرة السلة: دعوة 18 لاعبا للمشاركة في تربص تحضيري للمنتخب الوطني للافروباسكيت 2021 برواندا

Publié le Mercredi 07 Juillet 2021 - 15:29 قراءة: 0 د, 45 ث
وات - يجري المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة انطلاقا من الثلاثاء 13 جويلية الجاري تربصا تحضيريا بالمنستير بعد المشاركة في الدورة الترشيحية لأولمبياد طوكيو، التي احتضنتها كرواتيا موفى الشهر الماضي ويستعد المنتخب الوطني للمشاركة في الافروباسكيت 2021 برواندا
.وسيشارك المنتخب التونسي بطل افريقيا في النسخة الثلاثين من نهائيات بطولة الامم الافريقية لكرة السلة (افروباسكيت 2021) المقررة من 24 اوت الى 5 سبتمبر المقبلين بالعاصمة الرواندية كيغالي ضمن المجموعة الثانية الى جانب منتخبات مصر وجمهورية افريقيا الوسطى وغينيا.

ووجه مدرب المنتخب الوطني ديرك باورمان الدعوة لـ 18 لاعبا للمشاركة في التربص، وهم:

عمرو بوعلاق - جواكيم حداد - أمان الله القيزاني - أشرف القنوني - أسامة المرناوي - جوهر الجوادي - زياد الشنوفي - أحمد الدامي - مكرم بن رمضان - فارس عشي - مرتضى بن طاهر - فارس قاسم - بشير بن يحي - محمد عباسي - بلحسن الشيحي - ياسين التومي. ويلتحق عمرعبادة ومحمد حديدان بالتربص يوم 16 جويلية الجاري..

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 228855



En continu

Toutes les news

الخميس 08 جويلية 2021|27 ذو القعدة 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:30 19:43 16:16 12:31 05:08 03:18
29°
 36° % 48 :الرطــوبة
تونــس 27°
1.54 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
36°-2734°-2534°-2534°-2341°-26
Babnet Tunisie Special Euro
  • Avoirs en devises
    21241,9

  • (7 juill)
  • Jours d'importation
    139
  •              1 € = 3,30907 DT        1$ =2,82500 DT
  • Solde Compte du Trésor   (7 juill)   2210,1 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة