كرة السلة: دعوة 18 لاعبا للمشاركة في تربص تحضيري للمنتخب الوطني للافروباسكيت 2021 برواندا

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يجري المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة انطلاقا من الثلاثاء 13 جويلية الجاري تربصا تحضيريا بالمنستير بعد المشاركة في الدورة الترشيحية لأولمبياد طوكيو، التي احتضنتها كرواتيا موفى الشهر الماضي ويستعد المنتخب الوطني للمشاركة في الافروباسكيت 2021 برواندا.وسيشارك المنتخب التونسي بطل افريقيا في النسخة الثلاثين من نهائيات بطولة الامم الافريقية لكرة السلة (افروباسكيت 2021) المقررة من 24 اوت الى 5 سبتمبر المقبلين بالعاصمة الرواندية كيغالي ضمن المجموعة الثانية الى جانب منتخبات مصر وجمهورية افريقيا الوسطى وغينيا.عمرو بوعلاق - جواكيم حداد - أمان الله القيزاني - أشرف القنوني - أسامة المرناوي - جوهر الجوادي - زياد الشنوفي - أحمد الدامي - مكرم بن رمضان - فارس عشي - مرتضى بن طاهر - فارس قاسم - بشير بن يحي - محمد عباسي - بلحسن الشيحي - ياسين التومي. ويلتحق عمرعبادة ومحمد حديدان بالتربص يوم 16 جويلية الجاري..