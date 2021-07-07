وات -

المنستير: أكثر من ألف إصابة لكلّ 100 ألف ساكن بخمس معتمديات

سوسة : 14 حالة وفاة و629 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

المهدية: تسجيل 127 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد ووفاة 5 مصابين

تطاوين: تسجيل 6 حالات وفاة و347 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية نتيجة التفشي الواسع والسريع لهذا الوباء

بن عروس: حملة ميدانية للتسجيل في منظومة التلقيح بمعتمدية بومهل



تطاوين: الانطلاق غدا ولمدة 10 أيام في حملة واسعة لتلقيح ما لا يقل عن 20 ألف مواطن ضد فيروس "كورونا"





المهدية: الفرق الطبية المختصة تؤمن التلقيح لإطارات ونزلاء السجن المدني

سيدي بوزيد: القسم الجديد لمرضى "كوفيد" سهل عملية العلاج الا انه يتطلب دعما بالممرضين والعملة

سيدي بوزيد: القسم الجديد لمرضى "كوفيد" سهل عملية العلاج الا انه يتطلب دعما بالممرضين والعملة



سليانة: تسجيل 7 حالات وفاة 238 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"



قبلي : تسجيل حالة وفاة وارتفاع المؤشر التراكمي للاصابات في أغلب معتمديات الولاية

قابس-كوفيد19: تسجيل 121 إصابة جديدة من مجموع 266 تحليل تقصّ

توزر-كوفيد19: رصد 136 إصابة جديدة إثر حملة لتقصي الوباء بواسطة التحاليل السريعة

مدنين : تسجيل 370 إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا

الكاف : تسجيل حالتي وفاة و 164 أصابة جديدة بفيروس الكورونا المستجد

المنستير: حالتا وفاة و590 إصابة إضافية بفيروس كورونا و6307 حالة نشطة

بنزرت : تسجيل أوّل إصابة بالطفرة الهندية "دلتا"من فيروس كورونا في بنزرت الكبرى

15 حالة وفاة و484 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ولاية تونس خلال الساعات 24 الأخيرة (المدير الجهوي للصحة )

الوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأربعاء 7 جويليةسجلت خمس معتمديات من مجموع 13 معتمدية بولاية المنستير، خلال الأسبوعين الأخيرين، وإلى غاية 5 جويلية الجاري، أكثر من ألف إصابة لكلّ 100 ألف ساكن، وفق آخر حصيلة أعلنت عنها اليوم الاربعاء، الإدارة الجهوية للصحة.وتصدرت معتمدية جمال بقية المعتمديات مسجلة 1526 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن، تليها معتمديات صيادة لمطة بوحجر ب1394 إصابة، والساحلين ب1195 إصابة، والبقالطة ب1130 إصابة، والمكنين ب1003 إصابات لكلّ 100 ألف ساكن.وسجلت ستة معتمديات أخرى إصابات فاقت 500 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن، بكلّ من قصر هلال 796 إصابة، والمنستير 748 إصابة، والوردانين 673 إصابة، وبنبلبة 631 إصابة، وقصيبة المديوني 629 إصابة، في حين سجلت معتمدية بني حسان 380 إصابة ومعتمدية طبلبة 302 من الإصابات لكلّ 100 ألف ساكن خلال 14 يوما الأخيرة وإلى غاية 5 جويلية الجاري.وبلغت نسبة الاختبارات الإيجابية 40 في المائة من مجموع 407 اختبارات لتقصي فيروس كورونا المستجد، أجريت بتاريخ 4 جويلية الجاري.وسجلت اليوم مدينة قصر هلال حالتي وفاة جديدتين، ليرتفع المجموع منذ 30 جوان الجاري إلى أربع وفيات، وفق ما أفاد به "وات" اليوم، رئيس بلدية قصر هلال، لزهر القابسي، على هامش انعقاد الجلسة التمهيدية للدورة العادية الثالثة للمجلس البلدي لسنة 2021، مؤكدا أنّ الوضع الوبائي مازال خطيرا، وأنّ البلدية اتخذت قرارا بمنع انتصاب السوق الأسبوعية لمدة أسبوعين مع إمكانية مراجعته وفقا لتطور الوضع الصحي بالمدينة.وقال رئيس البلدية "إنّ أعداد المصابين بقصر هلال يتجاوز بكثير الاحصائيات الرسمية، وهي بالمئات حتى لا أقول بالآلاف، وذلك بالنظر إلى الأطباء المباشرين والوصفات الطبية التي تقدم إلى الصيدليات، فالأعداد كبيرة جدّا، وطاقة استيعاب المستشفى الجهوي الحاج علي صوّة بقصر هلال وصلت إلى أكثر من 100 في المائة". وأضاف قوله "مع الأسف الشديد، هناك مرضى موجودون حاليا في أروقة المستشفى، نظرا لعدم وجود إمكانية لاستيعاب العدد الكبير للمصابين، بالإضافة إلى الضغط الكبير الذي يشهده قسم الاستعجالي بهذا المستشفى على امتداد 24 ساعة" .ونبه رئيس البلدية إلى خطورة الوضع، داعيا إلى ضرورة التزام الجميع بالبروتوكولات الصحية والامتناع عن التواجد في الأماكن المزدحمة والحفلات الخاصة والأعراس، باعتبار أنّ أكثر من 80 في المائة سببها الحضور في الأعراس والاقتصار فقط على قضاء الشؤون المستعجلة دون غيرها.وقدر أنّ الوضع الوبائي مؤهل أن يتعكر أكثر "مع ما نشهده من عدم الالتزام بالإجراءات الصحية"، حاثا المواطنين على وجوب الالتزام بالإجراءات الصحية لقطع حلقة العدوى.من ناحيته، أفاد رئيس الدائرة الصحية بقصر هلال، الدكتور عادل خليل، طوات"، بأنّ "الوضع الوبائي حرج بقصر هلال، وهو أقل بعض الشيء مقارنة بمعتمديات أخرى بالجهة، إذ سجلت معتمدية قصر هلال خلال الأربعة عشر يوما الأخيرة 766 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن".وأوضح أنّه في حال وقع تجاوز 100 حالة، تعد هناك بؤرة وتتطلب أخذ تدابير صارمة من طرف البلدية والسلطات المحلية للحد من انتشار العدوى، على غرار قرار بلدية قصر هلال بمنع انتصاب السوق الأسبوعية، مؤكدا أنّه "لابّد من التشديد على المواطنين للبس الكمامة والتباعد الجسدي إذ أنّ الوضع حرج إلى أقصى درجة"، ولابّد أن يساهم المواطن في الحدّ من انتشار العدوى خاصة تنظيم الأعراس والأفراح والمآتم وأن يقتنع المواطن قناعة تامة بأن لبس الكمامة مسألة أساسية لا غنى عنها خلال هذه الجائحة.واقترح على سلطة الإشراف الصحية تمكين المعامل من التلاقيح لتلقيح العاملين بها في أقرب وقت إذ أنّ العدوي بفيروس كورونا بصدد الانتشار في صفوف العمال وهي تمثل نسبة 90 في المائة من مصدر العدوى خاصة أنّ مدينة قصر هلال صناعية وتجارية وتعدّ العديد من المصانع التي بصدد تسجيل إصابات بنسق سريع.سوسة 7 جويلية 2021 (وات) ـ سجلت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بسوسة، اليوم الأربعاء، 14 حالة وفاة و629 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع إجمالي الوفيات بالجهة إلى 954 حالة وفاة، وإلى 33218 إصابة تم احصاؤها منذ مارس 2020، وذلك وفق آخر تحيين للوضع الوبائي صادر عن الإدارة الجهوية للصحة بسوسة.وسجلت أعلى الإصابات بمعتمدية سوسة الرياض، التي احصت 146 إصابة، تليها القلعة الصغرى ب68 إصابة، والتي تجاوزت فيها نسبة العدوى 1500 لكل 100 ألف ساكن.ويستفاد من التحيين أن هذه الإصابات تم الكشف عنها إثر التحاليل المخبرية ل1415 عينة، أجريت يوم أمس الثلاثاء، وأن حالات الإيواء بالأقسام الاستشفائية العمومية والخاصة بولاية سوسة ارتفعت اليوم إلى 390 حالة إيواء، منها 64 حالة لمصابين أصيلي ولايات مجاورة، وهم موزعون الى 284 بأسرة الأوكسيجين و82 باقسام الإنعاش و24 تحت التنفس الاصطناعي.أظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ373 عينة، اليوم الأربعاء، تسجيل 127 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، إلى جانب وفاة 5 مصابين أصيلي معتمديات المهدية والسواسي وقصور الساف وشربان والشابة.وتوزعت الإصابات الجديدة، إلى 33 إصابة بالمهدية، و31 بالسواسي، و20 بهبيرة، و13 بملولش، و12 بالشابة، و9 إصابات بأولاد الشامخ، و6 بسيدي علوان، الى جانب إصابتين (02) بقصور الساف، وإصابة واحدة بشربان.وأحصت الجهة، منذ بداية الجائحة، 16074 إصابة، من بينها 13566 حالة شفاء، و430 حالة وفاة، و2078 حالة نشطة (حاملة للفيروس).وتلقى 880 مواطنا، اليوم، التلقيح ضد الفيروس التاجي، ليعادل مجموع المنتفعين بالتطعيم 58919 منتفها، من بينهم 19041 تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.أعلنت الادارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين، في حصيلة مرتفعة جديدة، عن تسجيل 6 وفيات و347 إصابة إضافية بفيروس "كورونا" المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ بذلك العدد الجملي لضحايا هذا الوباء منذ تفشيه في الجهة في مارس 2020، 296 حالة،وعدد المصابين 7274 مصابا.وتوزعت حالات الوفاة، المسجلة مؤخرا، إلى 4 حالات في معتمدية تطاوين الشمالية، وحالتين في معتمدية تطاوين الجنوبية، فيما توزعت الحالات المسجلة منذ بدء انتشار الجائحة إلى 138 وفاة في معتمدية تطاوين الشمالية، و63 وفاة في تطاوين الجنوبية، و50 في غمراسن، و12 في بني مهيرة، و10 في البئر الاحمر، و09 في رمادة، و08 في الصمار، و6 في ذهيبة.وتوزعت الإصابات الجديدة، إلى 120 إصابة، في معتمدية تطاوين الشمالية، و108 إصابات في معتمدية تطاوين الجنوبية، و50 في غمراسن، و24 في رمادة، و16 في الصمار، و12 في بني مهيرة، و09 إصابات في ذهيبة، و08 إصابات في البئر الاحمر.ويخضع حاليا، 14 مصابا بفيروس "كورونا" للعلاج والرعاية الطبية في قسم "كوفيد-19" بالمستشفى الجهوي بتطاوين، الذي قارب طاقة استيعابه القصوى، فيما يرقد 04 مصابين آخرين في قسم "كوفيد-19" بالمستشفى المحلي برمادة الذي بلغ كامل طاقته، و03 مصابين في قسم "كوفيد-19" بالمستشفى المحلي بغمراسن للعلاج تحت المراقبة الطبية.يذكر ان الجهة، سجلت يوم امس الثلاثاء، 7 وفيات و261 إصابة بالفيروس، رغم الحملات الامنية والاجراءات والقرارات التي فرضتها اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، للحد من تفشي هذا الوباء في مختلف مناطق الولاية، من ذلك فرض الحجر الصحي الشامل على معتمديات رمادة وتطاوين الشمالية وتطاوين الجنوبية، والحجر الصحي الموجه على معتمديات الصمار والبئر الاحمر وغمراسن وذهيبة الى غاية 11 جويلية القادم.نظّمت معتمدية بومهل البساتين من ولاية بن عروس، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع شبكة من المنظمات والجمعيات الناشطة في المجتمع المدني، حملة ميدانية شملت كافة أحياء المدينة للتسجيل في منظومة "ايفاكس".وشارك في الحملة مجموعة من المتطوعين ممثلين عن منظمة التربية والأسرة، والكشافة التونسية، والهلال الأحمر، وجمعية " ليو"، وبرنامج "عزيمة"، وشملت في مرحلة اولى بعض المرافق العمومية على غرار مركز الصحة الأساسية ببومهل، ومكتب البريد، والبلدية، والسوق البلدي، لتتواصل في مرحلة ثانية وتشمل احياء المدينة من خلال التواصل المباشر مع المواطنين.وأفاد معتمد بومهل البساتين، سفيان الشريف، في تصريح لـ"وات"، بالمناسبة، أن هذه الحملة تأتي في سياق الجهد التوعوي التحسيسي لترغيب مختلف الشرائح وخاصة كبار السن من الذين لم يسجلوا او لم يتمكّنوا من التسجيل في منظومة التلقيح.وتهدف الحملة إلى القيام بجهد اضافي من اجل تنظيم حملة ميدانية للتلقيح سيتم التنسيق لتنفيذها مع الادارة الجهوية للصحة، وستمكن المتخلفين من الحصول على جرعاتهم من التلقيح.انعقدت، صباح اليوم الأربعاء، بمقر ولاية تطاوين، جلسة عمل مشتركة بين عدد من اطارات الصحة العسكرية القادمين إلى الجهة من العاصمة واطارات المندوبية الجهوية للصحة، والاطارات الامنية، أفضت إلى تحديد برنامج عمل الفرق الميدانية المكلفة بتطعيم جميع الأهالي الذين تتجاوز أعمارهم 50 سنة والمصابين بامراض مزمنة ضد فيروس "كورونا" في مختلف مناطق ولاية تطاوين التي تشهد انتشارا واسعا للعدوى.وتم خلال هذه الجلسة التي ترأس أشغالها والي الجهة، عادل الورغي، ضبط الروزنامة النهائية لعمل الفرق طيلة الأيام الـ10 القادمة لمسح جميع المواقع وتمكين كل المستحقين من التلقيح في احسن الظروف.وخلصت الجلسة الى تحديد 3 ايام لكل معتمدية انطلاقا من يوم غد الخميس ثم يومي 11 و 14 جويلية الجاري في معتمديات ذهيبة والبئر الاحمر والصمار، ثم معتمديات بني مهيرة ورمادة وغمراسن ايام 9 و 12 و15 جويلية الجاري، فيما خصصت ايام 10 و 13 و16 جويلية الجاري لمعتمديتي تطاوين الشمالية وتطاوين الجنوبية، موضحا أن الفرق المشتركة القارة والمتنقلة للتلقيح ستنطلق صباح كل يوم ابتداء من الثامنة صباحا الى غاية السادسة مساءواكد والي الجهة على توفر كل مستلزمات انجاح هذه الحملة في مرورها الاول، داعيا لتضافر جهود جميع الهياكل والاطارات المحلية ومكونات المجتمع المدني من اجل انجاح هذه الحملة غير المسبوقة وتحصين المواطنين من هذا الوباء الذي لا دواء له الا بالتلقيح، وفق تعبيره.وأفاد ممثل الادارة العامة للصحة العسكرية، العميد علي مرابط، من جانبه، بأن الوفد العسكري المتكوّن من اكثر من 30 فردا من صيادلة، واطارات طبية وشبه طبية، وممرضين مختصين في التلاقيح، سيعمل ليلا نهارا لتلقيح ما لا يقل عن 20 الف مواطن خلال هذه الجولة التي ستعقبها جولة اخرى بعد 3 اسابيع لتقديم الجرعة الثانية.وأوضح أن فرق العمل تتكون اساسا من طبيب ومساعدين اثنين لتقديم الجرعة الاولى للمتساكنين سواء في جميع المراكز الصحية ايام العيادات الطبية او في عدد من المراكز المستحدثة او حتى في المنازل، مؤكدا الحرص على تحقيق هدف هذه الجولة بتطعيم ما لا يقل عن 20 الف مواطن بما يعادل 40 الف جرعة في الجملة.من جهته، أبرز مدير المصحة العسكرية بتطاوين، العقيد عبدالرزاق اليعقوبي، في تصريح لـ"وات"، ان المصحة العسكرية متعددة الاختصاصات الواقعة وسط مدينة تطاوين ستكون نقطة قارة للتلقيح وستفتح ابوابها طيلة الايام الـ10 القادمة للمدنيين، داعيا الجميع الى المبادرة بحماية انفسهم بالتلقيح دون التقيد بالتسجيل في منظومة "ايفاكس".يذكر ان 10,40 بالمائة فقط من ولاية تطاوين سجلوا في منظومة " ايفاكس" للتلقيح ولم يتلقى التطعيم من بينهم سوى ما يقارب النصف، كما أوردت الادارة الجهوية للصحة ان عدد المسجلين في معتمدية بني مهيرة بلغ 2,6 بالمائة، ومعتمدية رمادة 4,4 بالمائة، ومعتمدية ذهيبة 6,4 بالمائة، وتطاوين الشمالية 7,15 بالمائة، مقابل ارتفاع عدد الاصابات في هذه المعتمديات الى اكثر من 1163 اصابة لكل 100 الف ساكن في معتمدية رمادة، و955 اصابة لكل مائة الف ساكن في تطاوين الشمالية، بمعدل جهوي يفوق 900 اصابة لكل 100 الف ساكن.شرعت فرق طبية مختصة، اليوم الأربعاء، في تأمين تلاقيح ضد فيروس "كورونا" المستجد لحوالي 500 شخص بين إطارات ونزلاء السجن المدني بالمهدية، وفق ما أفاد به مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة سمير لحول (وات)وأعلن لحول، في ذات السياق، عن افتتاح مركز التلاقيح بمركز الصحة الأساسية بمنطقة السواسي في انتظار فتح مركز آخر للتلقيح بمركز الصحة الأساسية بمعتمدية شربان يوم السبت المقبل، وبين أن المسنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من التطعيم منذ نحو الشهر بدأوا في تلقي الجرعة الثانية من التلقيح بمختلف مراكز التلقيح بالجهة.وشدد لحول على أن "الهجمة الشرسة" للفيروس ولدت ضغطا كبيرا على المستشفيات، مشيرا إلى أن نسبة إشغال أسرة الانعاش بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر بلغت اقصاها، وانه تم ايواء العديد من المرضى بقسم الاستعجالي للمستشفى في انتظار نقلهم إلى أسرة الانعاش لتلقي المساعدة الطبية، مؤكدا أهمية تسريع عمليات التلقيح والتزام المواطن بإجراءات الوقاية.أكد المكلف بالاعلام والاتصال بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد نجيب عامري، أن القسم الجديد "للكوفيد" ساهم في تجميع المرضى في مكان واحد وسهل عملية العلاج والمتابعة.وبين عامري في تصريح ل(وات) أن النقائص التي مازال يشكو منها القسم هي عدم توفر العدد الكافي من الممرضين والعملة وأعوان الحراسة وطالب السلط المعنية بدعم قسم "الكوفيد" في هذا المجال.وقال أن مرضى "الكوفيد" كانوا مقسمين على عدد من الاقسام بالمستشفى الجهوي، وساهم القسم الجديد الذى يحتوي على 30 سرير أكسيجين و6 أسرة انعاش، فى تجميعهم، وأشار الى أن القسم يتجاوز حاليا طاقة الاستيعاب اذ يتواجد به 53 مصابا بفيروس "كورونا".واعتبر عامري أن الوضع الصحي "حرج للغاية" وان عدد الاصابات في تزايد يومي والحجر الصحي ولم يقدم الحجر الصحي نتائج كبيرة ولم يتم تطبيقه كما ينبغى، ودعا المواطنين للالتزام بالحجر الصحي الشامل حتى يتم تجاوز هذا الوباء والتحكم في الوضع الصحي.أكد المكلف بالاعلام والاتصال بالمستشفى الجهوي بسيدي بوزيد نجيب عامري، أن القسم الجديد "للكوفيد" ساهم في تجميع المرضى في مكان واحد وسهل عملية العلاج والمتابعة.وبين عامري في تصريح ل(وات) أن النقائص التي مازال يشكو منها القسم هي عدم توفر العدد الكافي من الممرضين والعملة وأعوان الحراسة وطالب السلط المعنية بدعم قسم "الكوفيد" في هذا المجال.وقال أن مرضى "الكوفيد" كانوا مقسمين على عدد من الاقسام بالمستشفى الجهوي، وساهم القسم الجديد الذى يحتوي على 30 سرير أكسيجين و6 أسرة انعاش، فى تجميعهم، وأشار الى أن القسم يتجاوز حاليا طاقة الاستيعاب اذ يتواجد به 53 مصابا بفيروس "كورونا".واعتبر عامري أن الوضع الصحي "حرج للغاية" وان عدد الاصابات في تزايد يومي والحجر الصحي ولم يقدم الحجر الصحي نتائج كبيرة ولم يتم تطبيقه كما ينبغى، ودعا المواطنين للالتزام بالحجر الصحي الشامل حتى يتم تجاوز هذا الوباء والتحكم في الوضع الصحي.سجلت ولاية سليانة أمس الثلاثاء، 7 حالات وفاة و238 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ليرتفع بذلك العدد الجملي للاصابات إلى 10091 حالة مؤكدة، وفق اخر تحيين للوضع الوبائي اوردته الادارة الجهوية للصحةوتتوزع الإصابات الجديدة بين 98 اصابة بسليانة المدينة، و32 اصابة ببرقو، واصابتين بمعتمديتي قعفور وبوعرادة و52 اصابة بمكثر و15 اصابة بسيدي بورويس، و25 اصابة بالروحية و12 اصابة بالكريبوبلغت حالات الإيواء بالمستشفى الجهوي بسليانة 43 حالة من بينها 8 حالات بالانعاش و74 حالة بالمستشفيات المحليةيذكر أن عدد الوفيات بلغ منذ بداية الجائحة 315 حالةكشفت مصالح الادارة الجهوية للصحة في قبلي عن تسجيل وفاة شخص أصيل معتمدية دوز الجنوبية جرّاء الاصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الاربع والعشرين الاخيرة ليبلغ بذلك العدد الجملي للوفيات المصرح به للمرصد الوطني للامراض الجديدة والمستجدة عن ولاية قبلي منذ بداية الجائحة الى اليوم 316 حالة.ورصدت هذه المصالح أيضا 126 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من بينها 23 حالة تم اثباتها من بين 94 عيّنة خضعت للتحاليل بالمخبر المرجعي بالمستشفى الجهوي بقبلي و103 حالات تم التفطّن اليها عن طريق التحاليل السريعة التي تجريها يوميا مختلف الدوائر الصحية في الجهة أو من قبل بعض المخابر الخاصة ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المؤكدة المسجلة بولاية قبلي منذ اكتشاف أوّل حالة اصابة الى اليوم الى 8643 حالة منها 7843 حالة تعاف و480 حالة لا تزال مصنفة نشطة.واشار رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة علي الحداد في تصريح اليوم الاربعاء لــ(وات) الى التطوّر الخطير للمؤشّر التراكمي للاصابات بمعتمدية الفوار الذي بلغ الى حدود 847 فاصل 5 حالة على كل 100 الف ساكن كما سجّل هذا المؤشّر ارتفاعا في معتمدية سوق الاحد يبلغ اليوم 444 فاصل 4 حالة على كل مائة الف ساكن وذلك رغم إقرار الحجر الصحي الشامل بهاتين المعتمديتين، داعيا المتساكنين الى التقيد التام بالبروتوكولات الصحية وتجنب الاماكن المكتظة والتزاور مع الارتداء الدائم للكمامة والمحافظة على صحّة الأيدي.وفي ذات السياق أكّد الحداد أن المؤشّر التراكمي للاصابات يتجاوز 200 حالة على كل 100 الف ساكن بمعتمديتين اخريين وهي قبلي الشمالية بـ 202 فاصل 5 وقبلي الجنوبية بـ 223 فصل 1 وقد تم منذ الامس اقرار الحجر الصحي الموجه بهاتين المعتمديتين للحد من انتشار العدوى بين المتساكنين علما وان المؤشّر العام للاصابات في ولاية قبلي يبلغ 284 فاصل 1 حالة على كل 100 الف ساكنواضاف المصدر ذاته أن أحدث تحيين لتوزيع مختلف الحالات المسجلة في الجهة حسـب المعتمديات يظهر تسجيل 2106 حالة إصابة الى حد الان بمعتمدية قبلي الشمالية تعافت منها 1985 حالة فيما لا تزال 69 حالة مصنفة نشطة مع تسجيل 52 حالة وفاة كما سجــلت معتمدية قبلي الجنوبية 1977 حالة اصابة تعافت منها 1832 حالة فيما لا تزال 76 حالة مصنفة نشطة مــع تسجيل 68 حالة وفاة.وفي معتمدية دوز الشمالية تمّ إحصاء 1732 حــالة اصابة مؤكدة الى حد اليوم منها 1620 حالة تعافي فيما لا تزال 41 حالة مصنفة نشطة مع تسجيل 71 حالة وفاة في حين سجلت معتــمدية دوز الجنــوبية بدورها 774 حالة اصابة بالفيروس منها 725 حالة تعافي و 11 حالة لا تزال نشطة مع تسجيل 37 حالة وفاة أمّا بمعتمدية سوق الاحد تمّ إحصاء 13424 حالة اصابة منها 1229 حالة تعاف و130 حالة لا تزال مصنّفة نشطة مــع تسجيل 65 حالة وفاة.وفي ما يتعلق بمعتمدية الفوار فقد تمّ إحصاء 598 حالة اصابة مؤكدة منها 432 حالة تعافي و143 حالة لا تزال مصنفة نشطة مع تسجيل 21 حالة وفاة اما بمعتمدية رجيم معتوق فقد تمّ رصد 29 حالة إصابة تعافت منها الى حد الان 20 حالة فيما لا تزال 07 حالات مصنفة نشطة الى جانب تسجيل حالتي وفاة بالاضافة الى وجود 03 حالات لا تزال نشطة لم يتم الى حدّ الان تحديد مكانها.- سجلت ولاية قابس، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 121 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" من مجموع 266 تحليل تقص حول الوباء، وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بقابس يحي حمدي. وبيّن حمدي، في تصريح لـ"وات"، أن الاصابات الجديدة تتوزع الى 57 اصابة بقابس الجنوبية، و17 بوذرف، و15 بكل من مارث ومطماطة الجديدة، و7 اصابات بقابس المدينة، و4 بقابس الغربية، و3 بالمطوية، واصابتين بالحامة، واصابة واحدة بغنوش.وأضاف أن العدد الجملي للاصابات بفيروس "كورونا" قد بلغ في ولاية قابس 14 ألفا و892 اصابة منها 14 ألفا 284 حالة تعاف، فيما يبلغ حاليا عدد الحالات النشيطة 608 حالات من بينها 220 حالة بقابس الجنوبية و107 حالات بمطماطة الجديدة و74 حالة بوذرف و73 حالة بالحامة.ويبلغ حاليا عدد المقيمين بأقسام "كوفيد 19" بمستشفيات ولاية قابس 37 مصابا بالوباء، من بينهم 7 مرضى يقيمون بوحدة الانعاش بقسم كوفيد 19 بالمستشفى الجامعي بقابس.أفضت حملة تقص لفيروس "كورونا" بواسطة التحاليل السريعة نفذتها الإدارة الجهوية للصحة بتوزر، أمس الثلاثاء وأول أمس الأثنين، بالاستعانة ببعض الجمعيات، الى تسجيل 136 إصابة جديدة بالوباء من جملة 418 تحليلا أي بنسبة إيجابية قدرت بـ32 بالمائة، وفق رئيس مصلحة الاعلام والبرامج بالإدارة الجهوية للصحة فؤاد براني.وأوضح براني، في تصريح لـ"وات" أن الإصابات المسجّلة خلال الحملة توزعت، حسب المعتمديات، الى 73 إصابة في توزر، و41 في نفطة، 14 في حزوة، و7 في دقاش، واصابة واحدة في تمغزة، مشيرا إلى ورود نتائج سلبية لـ12 تحليلا مخبريا على مصالح الادارة الجهوية للصحة.وبموجب الحصيلة الجديدة يرتفع اجمالي الإصابات بالجهة منذ ظهور الجائحة الى 8898 إصابة من ضمنها 8331 حالة و197 حالة وفاة بعد تسجيل وفاة جديدة فجر اليوم في قسم الإنعاش الطبي، فيما يبلغ حاليا عدد الحالات النشطة 330 حالة.هذا وارتفع عدد المقيمين في المستشفيات الى 21 مصابا توزعوا الى 4 في قسم الإنعاش الطبي، و7 في قسم كوفيد 19 بالمستشفى الحهوي بتوزر، و6 في قسم "كوفيد" بالمستشفى المحلي بدقاش، و3 في مستشفى نفطة، ومقيم واحد في مستشفى حزوة.من جهة أخرى، بلغ مجموع الأشخاص الذين تلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا 12 ألفا و 279 شخصا من بينهم 4649 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح.سجّلت ولاية مدنين 370 إصابة محلّية جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الاربع وعشرين الاخيرة وحالتي وفاة ليصل إجمالي وفيات هذا الفيروس الى 681 وفاة والعدد الجملي للاصابات منذ ظهور الوباء الى 17539 اصابة في ارتفاع مفزع للاصابات بمختلف المعتمديات التي اغلبها في حجر صحّي شامل أو موجّه وفق ما ذكره مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين زيد العنز.وجاءت هذه الاصابات الناتجة عن وجود بؤر في عدد من المعتمديات واستهتار في تطبيق إجراءات الحجر الصحي في معتمدية جرجيس ب85 اصابة وبن قردان 77 اصابة ومدنين الجنوبية 55 وسيدي مخلوف 51 ومدنين الشمالية 36 اصابة وحومة السوق 29 وبني خداش 21 وميدون 12 واجيم 4 اصابات.وكانت قد اتخذت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث في اجتماع طارئ لها يوم امس قرار الحجر الصحّي الشامل بمعتمدية سيدي مخلوف والحجر الصحّي الموجّه بمعتمديات مدنين الشمالية والجنوبية وبني خداش ليرتفع عدد المعتمديات المعنية بالحجر الصحي بين شامل وموجه الى 6 معتمديات من جملة 9 معتمديات بالولاية .وشدّدت اللجنة يوم امس على ضرورة فرض تطبيق الحجر الصحي الشامل والموجّه وتكثيف حملات المراقبة والردع مع إقرارها تخصيص مراكز للعزل الصحي للحالات الموجبة بالمعتمديات لكسر حلقة العدوى وخاصة في العائلات التي لا يتوفر بها مقومات العزل الذاتي للمصاب الواحد.نبّهت الادارة الجهوية للصحّة في الكاف اليوم الأربعاء إلى خطورة الأوضاع الراهنة في القطاع الصحي وذلك بعد الكشف عن نتائج 351 تحليلا مخبريا لعيّنات رفعت بتاريخ 05 جويلية أفرزت تسجيل حالتي وفاة و164 إصابة جديدة بالعدوى بفيروس الكورونا المستجد.وارتفع بذلك عدد الوفيات الجملية المسجلة بالجهة منذ بداية انتشار الوباء إلى 379 شخصا وعدد الاصابات المؤكّدة بالفيروس إلى 11818 حالة تماثل منها 10637 للشفاء.وسجّلت ذات الادارة تواصل الضغط على المستشفيات التي يقيم فيها بتاريخ اليوم 106 مصابين منهم 15 في أقسام الإنعاش والعلاج المكثّف وذلك بالتوازي مع إرتفاع عدد الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي إلى حدود 1181 حالة.وتمثّل هذه الإحصائيات أعلى نسبة إصابة تسجل بالجهة منذ بداية انتشار الجائحة، بما يبرز دقة المرحلة الحالية في ظل تواصل إنتشار العدوى في كامل ربوع الولاية وخاصة بمدينة الكاف،وضرورة التقيد بالبرتوكول الصحي في كل جوانبه لكسر حلقة العدوى والحد من انتشار الوباء في الجهة.سجّلت الجهة الصحية في المنستير حالتي وفاة بمعتمديتي جمال والمكنين و590 إصابة إضافية يوم 5 جويلية الجاري ليتطور المجموع إلى 574 وفاة و26 ألفا و778 إصابة خلال الفترة مارس 2020-5 جويلية 2021 وفق آخر حصيلة محيّنة أعلنت عنها اليوم الاربعاء الإدارة الجهوية للصحة في المنستير.واستقطبت معتمدية المكنين 135 إصابة من مجموع الإصابات الجديدة، تليها معتمديات جمال 128 إصابة، والمنستير 110 إصابات، وبنبلة 60 إصابة، والبقالطة 45 إصابة، والساحلين 36 إصابة، والوردانين 15 إصابة، وزرمدين 15 إصابة، وقصيبة المديوني 14 إصابة، وطبلبة 12 إصابة، وقصر هلال 10 إصابات، وبني حسان 7 إصابات، وصيادة لمطة بوحجر إصابتين، وإصابة واحدة غير محدد مكانها.وشهدت الجهة ارتفاع الحالات النشطة بمختلف معتمدياتها إلى 6307 حالات نشطة مقابل 5826 حالة نشطة إلى غاية 4 جويلية الجاري، وتطور عدد المقيمين بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة إلى 220 حالة مقابل 119 حالة مقيمة بتاريخ 4 جويلية الجاري. ووقع الترفيع في عدد الأسرّة المخصّصة لمرضى "كوفيد" إلى 237 سريرا بلغت نسبة إشغالها 92 فاصل 5 في المائة.ويوجد 38 سريرا بقسم الإنعاش والعناية المركزة بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير بلغت نسبة إشغالها 89 فاصل 5 في المائة في حين بلغت النسبة 100 في المائة بكلّ من المستشفى الجهوي الحاج عليّ صوّة بقصر هلال وبالمستشفى الجهوي د. امحمد بن صالح بالمكنين والمستشفى المحلي بطبلبة والمستشفى المحلي بجمال.وسجلت الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير في المقابل شفاء 107 حالة إضافية ليرتفع المجموع منذ مارس 2020 وإلى غاية 5 جويلية الجاري إلى 19 ألفا و897 حالة شفاء، وتلقيح مجموع 86 ألفا و483 شخصا بالجرعة الأولى و35 ألفا و447 شخصا بالجرعة الثانية لتتطور نسبة التغطية بالنسبة إلى الجرعة الأولى إلى 14 فاصل 38 في المائة، والجرعة الثانية 5 فاصل 89 في المائة خلال الفترة 13 مارس 2021-6 جويلية 2021. وأمكن أمس تلقيح 1597 شخصا بالجرعة الأولى و219 شخصا آخر بالجرعة الثانية.أكّد المدير الجهوي للصحة ببنزرت جمال الدين السعيداني ان الجهة الصحية ببنزرت سجلت اول إصابة بالطفرة الهندية "دلتا" من فيروس كورونا عند مصاب أصيل احدى مناطق بنزرت الكبرى.واوضح المصدر ذاته ان خلية اليقظة والترصد الطبي بالادارة الجهوية للصحة تولّت مباشرة عقب التاكد من الامر اثر صدور نتائج التقطيع الجيني الانطلاق في عملية تقصّ شاملة لمحيط المصاب.ومن جانبها اشارت عضو خلية اليقظة والترصد الطبي بالادارة الجهوية للصحة ببنزرت الدكتورة ابتسام بلانكو ان مستوى الإنذار العام للاصابات بالفيروس ارتفع خلال الايام الاربعة عشر الاخيرة بالجهة الى مستوى غير مسبوق بلغ إجمالا 627 اصابة على 100 الف ساكن ، وان معتمدية بنزرت الشمالية سجّلت وحدها اصابة 1900 شخص من مجموع 100 الف ساكن ومعتمدية جرزونة 1416اصابة على 100 الف ساكن ومعتمدية منزل بورقيبة 535اصابة على 100 الف سامن ومعتمدية منزل جميل 516اصابة على 100 الف ساكن .واضافت الدكتورة بلانكو ان العدد الاجمالي للوفيات بلغ بولاية بنزرت منذ بداية الجائحة 656 وفاة منها 8 وفيات اول امس الاثنين بيننا ارتفعت نسبة الايواء بأسرّة الاوكسيجين الى 168سريرا من مجموع 181 سريرا و14 سرير إنعاش من مجموع 15 سريرا.وجدّدت عضو خلية اليقظة والترصد الطبي تأكيد أهميّة الحجر الصحي الشامل لمدة لا تقل عن 14 يوما كحل علمي الى جانب بقية إجراءات البرونتوكولات الصحية من أجل كسر حلقات العدوى ،وفق قولها.سجّلت ولاية تونس 15 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع وعشرين الأخيرة ليصبح العدد الجملي للوفيات 1799 منذ بداية ظهور الوباء وفق ما أعلن عنه المدير الجهوي للصحة بولاية تونس طارق بن ناصر.وذكر طارق بن ناصر أن آخر الإحصائيات ليوم أمس الثلاثاء تؤكّد تسجيل 484 حالة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة ليرتفع العدد الجملي الى38015 حالة مؤكدة منذ فتج الحدود بتاريخ 27 جوان 2020.واكد المتحدث وجود 812 مصابا من مجموع 38015 حالة مؤكدة بفيروس كورونا يقيمون بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة منهم 477 في المستشفيات و335 في المصحات الخاصة منهم 154 في قسم الانعاش.وذكّر طارق بن ناصر في هذا السياق بضرورة وعي المواطن والتزامه بالبروتوكول الصحي المتعلّق بارتداء الكمامات واحترام مبدأ التباعد الجسدي والغسل المتكرّر لليدين للحد من انتشار الفيروس و تجنّب الازدحام ومختلف التجمّعات فضلا عن التسريع بالتسجيل في منظومة" ايفاكس" لتجاوز الوضع الوبائي الحالي .