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وحدات الحرس تنقذ 63 مهاجرا من الغرق وتحبط خمس عمليات هجرة غير نظامية

Publié le Mardi 06 Juillet 2021 - 14:06 قراءة: 0 د, 20 ث
أحبطت الوحدات العائمة التابعة لمناطق الحرس الوطني بكل من المهدية وصفاقس وقرقنة وقربة، الجمعة، خمس عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة وأنقذت 63 مجتازا من الغرق، وفق ما ورد في بلاغ لوزارة الداخلية اليوم الثلاثاء.

وأوضح ذات المصدر أن من بين هؤلاء المجتازين أربعة أشخاص مفتش عنهم لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل تورطهم في قضايا حق عام.


وأذنت النيابة العمومية باتخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة في شأنهم.

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