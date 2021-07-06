وزارة النقل تؤكد توفير النقل المجاني للهبات والمساعدات والتجهيزات الموجهة لوزارة الصحة

اكدت وزارة النقل واللوجسيتك ، الثلاثاء، ان عمليات نقل الهبات والمساعدات، من معدات طبية وشبه طبية وتجهيزات صحيّة ، والموجهة الى وزارة الصحة، تتم مجانا على متن جميع وسائل النقل العمومية برّا وبحرا وجوّا.وشدّدت الوزارة، في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية على موقع "فايسبوك"، أن هذا الاجراء يندرج في إطار دعم جهود الدولة في مجابهة انتشار فيروس كوفيد -19وتحلصت تونس خلال الآونة الأخيرة على عديد الهبات على شكل تجهيزات وخاصة في مجال الاوكسيجين موجهة الى وزارة الصحة لدعم المستشفيات تحتاج الى وسائل نقل خاصة في ظل تفشى كوفيد - 19 في اغلب الولايات.