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وزارة النقل تؤكد توفير النقل المجاني للهبات والمساعدات والتجهيزات الموجهة لوزارة الصحة

Publié le Mardi 06 Juillet 2021 - 14:46 قراءة: 0 د, 29 ث
اكدت وزارة النقل واللوجسيتك ، الثلاثاء، ان عمليات نقل الهبات والمساعدات، من معدات طبية وشبه طبية وتجهيزات صحيّة ، والموجهة الى وزارة الصحة، تتم مجانا على متن جميع وسائل النقل العمومية برّا وبحرا وجوّا.

وشدّدت الوزارة، في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية على موقع "فايسبوك"، أن هذا الاجراء يندرج في إطار دعم جهود الدولة في مجابهة انتشار فيروس كوفيد -19


وتحلصت تونس خلال الآونة الأخيرة على عديد الهبات على شكل تجهيزات وخاصة في مجال الاوكسيجين موجهة الى وزارة الصحة لدعم المستشفيات تحتاج الى وسائل نقل خاصة في ظل تفشى كوفيد - 19 في اغلب الولايات.





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