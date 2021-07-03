القصرين: فرض الحجر الصحّي الشامل بمعتمديات القصرين الشمالية والقصرين الجنوبية والزهور وحاسي الفريد

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قرّرت اللجنة الجهوية لمجابهة فيروس "كورونا" بولاية القصرين، مساء الجمعة، فرض الحجر الصحي الشامل بكل من معتمديات القصرين الشمالية والقصرين الجنوبية والزهور وحاسي الفريد، بسبب تجاوز نسبة حدوث حالات العدوى ال400 إصابة لكل 100 ألف ساكن، وذلك لمدّة تسعة أيّام ابتداء من يوم غد السبت إلى غاية يوم الأحد 11 جويلية 2021 .ويتمّ خلال فترة الحجر الصحي الشامل منع التنقّل من وإلى المعتمديات المذكورة، ومنع التجمّعات والأنشطة الثقافية والإحتفالات والتظاهرات بقاعات الأفراح والفضاءات العمومية والخاصة، وغلق المقاهي والمطاعم والفضاءات الترفيهية والمنتزهات والفضاءات التجارية الكبرى، مع منع إنتصاب الأسواق الأسبوعية. ويستثنى من هذه الإجراءات المؤسسات التربوية وكل المصالح والإدارات والهياكل المعنية بسير الإمتحانات الوطنية وإنهاء السنة الدراسية، والإطار الصحي والمعنيون بحملات التلاقيح والحالات الاستعجالية إضافة إلى القطاعات والأشخاص المعنيين بمواصلة تأمين استمرارية المرافق الحيوية والحياتية والخدمات الأساسية المتعلّقة بالتزويد والتزوّد بالمواد الغذائية والطبية والفلاحية، وفق البلاغ الصادر في الغرض في الصفحة الرسمية للولاية.كما قررت اللجنة فرض الحجر الصحّي الموجّه بمعتمديات سبيطلة وسبيبة وجدليان وماجل بلعباس وتالة وفوسانة لمدّة تسعة أيّام ابتداء من يوم غد السبت إلى غاية يوم الأحد 11 جويلية، وذلك بسبب تراوح معدل الإصابة بوباء كورونا فيها بين 300 و400 إصابة لكل 100 ألف ساكن.ويتمّ خلال فترة الحجر الصحي الموجّه منع التنقل من وإلى المعتمديات المعنية، باستثناء الحالات المتأكّدة المثبتة والحالات المرخّص لها ، ومنع الجولان ابتداء من الساعة الثامنة مساء الى الساعة الخامسة صباحا من اليوم الموالي، وذلك باستثناء الحالات الصحية الاستعجالية وأصحاب العمل الليلي والمعنيين بالتزوّد والتزويد وأسواق الجملة ، ورفع الكراسي ومنع الاستهلاك على عين المكان في المقاهي والمطاعم ابتداء من الساعة الرابعة مساء ، إضافة إلى منع جميع التجمعات والحفلات الخاصة والعامة وتعليق كافة التظاهرات سواء كانت علمية أو رياضية أو ثقافية ومنع ارتياد دور العبادة، ومنع انتصاب الأسواق.وارتأت اللجنة فرض الإجراءات العامة المعتمدة للتوقّي من تفشي جائحة كورونا لمدّة تسعة أيّام، ابتداء من يوم غد السبت إلى غاية الأحد 11 جويلية 2021، وذلك بمعتمديات العيون وفريانة وحيدرة التي لا تتجاوز نسبة حدوث حالات العدوى بها 200 اصابة لكل 100 ألف ساكن.ويتمّ خلال هذه الفترة منع الجولان ابتداء من الساعة الثامنة مساء الى الساعة الخامسة صباحا من اليوم الموالي، وذلك باستثناء الحالات الصحية الاستعجالية وأصحاب العمل الليلي والمعنيين بالتزوّد والتزويد وأسواق الجملة ، وتطبيق جميع التدابير الوقائية وتراتيب حفظ الصحة والالتزام خاصة بارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وغسل اليدين وتهوئة الفضاءات ، وتطبيق جميع البروتوكولات الصحية بالفضاءات المفتوحة للعموم وخاصة منها النزل وقاعات الأفراح والمؤتمرات والمقاهي والمطاعم وتحديد طاقة الاستيعاب في الفضاءات الجماعية بــ30 بالمائة في الفضاءات المغلقة و50 بالمائة في الفضاءات المفتوحة ومنع استعمال الشيشة ولعب الورق وتوفير التهوئة الضرورية واحترام التباعد الجسدي ، فضلا عن تطبيق جميع البروتوكولات الصحية بدور العبادة وأماكن العمل والفضاءات التجارية.وأكدت اللجنة في بلاغها أن كل مخالف لكافة الإجراءات المذكورة يعرّض نفسه للعقوبات والتتبّعات طبقا للتراتيب الجاري بها العمل. كما يعاقب كل من يخالف قواعد منع أو تحديد الجولان أو الحجر الصحي الشامل بخطية مالية قدرها 50 دينارا على أن تضاف الخطية في صورة العود.وأوضحت اللجنة أنّه سيتمّ تعديل هذه القرارت تبعا لمقتضيات تطوّر الوضع الوبائي بالجهة، وكلّما اقتضت الحاجة لذلك.جدير بالذكر أن ولاية القصرين سجلت خلال ال24 ساعة الأخيرة وفاة 4 أشخاص بوباء كورونا، ما رفع من حالات الوفاة بالجهة منذ بدء الموجة الثانية للفيروس إلى حدود اليوم الجمعة إلى 593 حالة. وفاة. كما أحصت خلال نفس الفترة 250 حالة إصابة جديدة بالوباء، ليرتفع بذلك عدد حالات الإصابة منذ إنتشار الفيروس في مارس 2020 الى 16 ألفا و925 شخصا، منهم 14 ألفا و539 شخصا تماثلوا للشفاء.وبلغ المعدل الجهوي للإصابات على كل مائة ألف ساكن بالولاية خلال ال14 يوما المنقضية، 344 إصابة على كل مائة ألف ساكن. وقد تجاوزت القصرين الكبرى ال400 إصابة على كل مائة ألف ساكن، إذ سجلت 550 إصابة على كل مائة ألف ساكن في الفترة المذكورة.