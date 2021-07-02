ولاية صفاقس تسجل أعلى نسبة نجاح في الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا بأكثر من 64 بالمائة

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سجلت ولاية صفاقس أعلى نسبة نجاح خلال الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا بأكثر من 64 بالمائة، من اجمالي المترشحين بالمؤسسات التربوية العمومية بالجهة.وتصدرت المندوبيتان الجهويتان للتربية بولاية صفاقس، ترتيب المندوبيات الجهوية للتربية في نسب النجاح العامة خلال الدورة الرئيسية لباكالوريا 2021،حيث حلت المندوبية الجهوية للتربية بصفاقس 2 الأولى وطنيا بنسبة 64,53 بالمائة بعد نجاح 2245 مترشحا من مجموع 3479 تلميذ اجتازوا هذه الدورةوتحصلت المندوبية الجهوية للتربية بصفاقس 1 على المرتبة الثانية بنسبة 64,36 بالمائة.وتأتي المندوبية للتربية الجهوية بالمنستير في المرتبة الثالثة من حيث أعلى نسب نجاح، بنسبة 63,30 بالمائة ثم المندوبية الجهوية بالمهدية ب 62,48 بالمائة فالمندوبية الجهوية بسوسة ب60,69 بالمائة.وتضمن ترتيب المندوبيات الجهوية حسب نسب النجاح، بعد المراتب الخمس الأولى، المندوبيات الجهوية للتربية بأريانة ونابل وتونس 1 ومدنين وتونس 2 وبن عروس وبنزرت وقابس التي تراوحت بها نسب النجاح بين 51 و57 بالمائة، فيما سجلت مندوبيات التربية بمنوبة وزغوان وسليانة وباجة نسب نجاح تترواح بين 42 و49 بالمائة.ولم تصل نسبة النجاح العامة الى 40 بالمائة في بقية المندوبيات الجهوية للتربية، حيث تراوحت بين 39 و35 بالمائة في كل من الكاف والقيروان والقصرين وسيدي بوزيد وتوزر وتطاوين وقبلي وقفصة وجندوبة التي جاءت في المرتبة 26 والأخيرة ضمن ترتيب المندوبيات حسب نسبة النجاح، ب 35,70 بالمائة، من اجمالي 4532 مترشحا للدورة الرئيسية من امتحان الباكالوريا.جدير بالذكر أن المندوبيتين الجهويتين للتربية بصفاقس تحتكر منذ سنوات أعلى نسب النجاح المسجلة وطنيا لامتحان الباكالوريا.