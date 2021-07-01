المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري يستمر مع الزمالك الى غاية 2024

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اعلن نادي الزمالك المصري يوم الخميس على موقعه الرسمي على شبكة الانترنت انه قام بتفعيل بند التعاقد مع المهاجم الدولي التونسي سيف الدين الجزيري المعار من المقاولون العرب.واوضح المصدر ذاته انه "بمقتضى العقد يستمر الجزيري مع الزمالك لمدة ثلاث سنوات أخرى وينتهي عقده بنهاية عام 2024".وكان سيف الدين الجزيري (28 عاما) انضم للزمالك في جانفي الماضي قادما من المقاولون العرب على سبيل الاعارة حتى نهاية الموسم الحالي وقد سجل الى حد الان في البطولة المصرية 5 اهداف (2 مع الزمالك و3 مع المقاولون العرب).وسبق لسيف الدين الجزيري ان لعب في تونس في صفوف النادي الافريقي ونادي حمام الانف واتحاد بنقردان والملعب القابسي. كما سبق له اللعب لفائدة فريق طنطا المصري.وكان سيف الدين الجزيري ضمن قائمة اللاعبين الذين وجه لهم مدرب المنتخب التونسي منذر الكبير الدعوة خلال شهر جوان الماضي لخوض المباريات الودية الثلاث الاخيرة امام الكونغو الديمقراطية والجزائر ومالي.ويتصدر الزمالك جدول ترتيب البطولة المصرية برصيد 61 نقطة من 27 مباراة بفارق 20 نقطة عن غريمه الاهلي الذي لم ليعب سوى 19 مباراة.