الاتحاد الوطني للمرأة التونسية يدعو مكتب البرلمان الى رفع الحصانة عن النائب الصحبي سمارة واحالته على القضاء بعد اعتدائه بالعنف على عبير موسي

دعا الاتحاد الوطني للمرأة التونسية مكتب مجلس نواب الشعب الى رفع الحصانة عن النائب الصحبي سمارة واحالته باسم المجلس على القضاء بتهمة الاعتداء بالعنف المادي على النائب عبير موسي وإهانة حرمة البرلمان.وأدان الاتحاد في بيان له اليوم الخميس، سلوك هذا النائٔب وتصرفه المتلبس بجريمة العنف ضد المرأة، معتبرا انه لايمثل الشعب التونسي ولا يمت بأية صلة لثقافته الحافظة لكرامة النساء ولحقوقهن.كما ندد اتحاد المرأة التونسية بما اتاه رئيس كتلة ائتلاف الكرامة وبعض أعضائها من سلوكات متدنية مهينة للمرأة ولكرامتها، داعيا مجلس نواب الشعب الى إدانة هذا السلوك وتوبيخ رئيس الكتلة وأعضائها.وعبر الاتحاد عن استغرابه من حدوث هذه الاعتداءات تحت قبة البرلمان وفي حضور وزيرة المرأة والأسرة وكبار السن ونائب رئيس مجلس الشعب.ويأتي بيان المنظمة النسائية اثر اعتداء النائب الصحبي سمارة على زميلته عبير موسي، ووجه لها لكمات خلال جلسة عامة عقدت امس الاربعاء وسط أجواء مشحونة، بعد احتجاج أعضاء الحزب الدستوري الحر ومطالبتهم بعدم المصادقة على مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس.