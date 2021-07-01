المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة يدعو النيابة العمومية الى تتبع مرتكبي جريمة العنف في حق النائب عبير موسي

أدان المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة "الاعتداء بالعنف الشديد على النائب عبير موسى وإهانتها بالقول والإشارة والمساس بكرامتها داخل قبة مجلس نواب الشعب من قبل نائبين وأمام أنظار الجميع"، داعيا النيابة العمومية الى تتبع مرتكبي جريمة العنف.وعبر المرصد في بيان له الخميس، عن ادانته لما حصل من أفعال عنف ضد عبير موسي داخل قبة البرلمان واستهدافها كإمرة وكناشطة سياسية، مؤكدا رفضه القاطع لهذه الممارسات المهينة للمرأة التي تعكس عقلية ذكورية مقيتة وتضامنه المطلق مع عبير موسي.كما شذب المرصد الوطني كل أعمال العنف التي تتعرض لها النساء يوميا من محاولات قتل وقتل واغتصاب وترويع وتشريد وتجويع وتحرش جنسي، في ظل عدم تطبيق شبه كلي لأحكام القانون الأساسي عدد 58 المتعلق بمناهضة كل أشكال العنف ضد المرأة، مما يؤدي إلى الإفلات من العقاب والتشجيع على ارتكاب الجرائم في حق النساء، وفق نص البيان.يشار الى ان رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي تعرضت، في الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، المخصصة أمس الاربعاء لمواصلة النظر في عدد من مشاريع القوانين، الى الاعتداء بالعنف من قبل النائب الصحبي صمارة والنائب سيف مخلوف، خلال احتجاجها وأعضاء من كتلتها على تمرير مشروع اتفاقية مقر بين تونس وصندوق قطر للتنمية، وتعطيلها لسير أشغال الجلسة العامة وسط حالة من الفوضى والاحتقان.