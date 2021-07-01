التيار الشعبي.. "هيئة الدفاع عن الشهيدين كشفت مدى اختراق النهضة للقضاء وحجم التلاعب بالقضايا الارهابية "

اعتبر حزب التيار الشعبي ان ما كشفت عنه هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد براهمي أمس الاربعاء والمتعلق بفحوى تقرير التفقدية العامة لوزارة العدل أماط اللثام عن حجم المأساة التي يعيشها القضاء المخترق من قبل حركة النهضة ومدى التلاعب بالقضايا الارهابية من طرف وكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية بتونس بشير العكرمي.واعتبر الحزب في بيان له أن ما ارتكبه القاضي المذكور من جرائم، ساهم في تضليل العدالة وتكريس الافلات من العقاب ترتقي الى مستوى الخيانة العظمى مشيرا الى ان الجرائم المرتكبة كانت بتخطيط وإرادة من حركة النهضة للتغطية على جرائمها لا سيما المتعلقة بالاغتيالات السياسية في حق الشهيدين محمد البراهمي وشكري بلعيد وفي شبكات التسفير.ولفت الي ان حركة النهضة قامت اثر الندوة الصحفية بتحريك أذرعها معتبرا أن ما قام به احد النواب من اعتداء على النائبة عبير موسي لا يعدو أن يكون سوى محاولة لإلهاء الرأي العام وصرف انظاره عما ورد في تقرير التفقدية العامة لوزارة العدل من جرائم بشعة.وعبر الحزب عن استغرابه من صمت جل وسائل الاعلام وخاصة الرسمية منها عن هذا الحدث الجلل وكذلك لامبالاة أغلب القوى السياسية والمنظمات المدنية حيال أمر يتعلق بأرواح التونسيين وشهدائهم وأمن بلادهم القومي وعلاقتها مع مختلف دول العالم.ودعا التيار الشعبي كل القوى الوطنية منظمات وأحزاب وشخصيات الى دعم هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد براهمي والانخراط معها في كل الأشكال النضالية من أجل تحرير مرفق العدالة من سطوة حزب حركة النهضة الاخواني وبقية لوبيات الفساد.يشار في هذا الصدد ان هيئة الدفاع في قضية الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي افادت في ندوة صحفية عقدتها يوم امس الاربعاء ان تقرير التفقدية العامة التابعة لوزارة العدل والمتعلق بوكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس بشير العكرمي، كشف اخلالات كبيرة في تناول قضايا الارهاب وتسترا على ارهابيين حيث افادت الهيئة وجود 6268 ملفا إرهابيا لم يقع إنجازها وتم وضعها على الرفوف، منذ سنة 2016 إلى حدود 2020 .