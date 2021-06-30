والي منوبة: الاجراءات المشتركة التي تهم تونس الكبرى تدخل حيز التنفيذ غدا بمعتمديات برج العامري والبطان ووادي الليل فقط

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اقرت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة المنعقدة بعد ظهر اليوم بولاية منوبة قرارات استثنائية خاصة بالجهة اثر اةلقرارارات المشتركة الصادر عن ولاة تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة.وتقضي الاجراءات وفق تصريح والي منوبة محمد شيخ روحه ل"وات" بمواصلة فرض الحجر الصحي الشامل بمعتمدتي طبربة ومنوبة وفرض الحجر الصحي الموجه بمعتمديات دوار هيشر والمرناقية والجديدة وذلك الى حدود تاريخ 05 جويلية القادم.واضاف ان الاجراءات المعلن عنها اليوم الخاصة بولايات تونس الكبرى تدخل حيز التنفيذ بداية من غد الخميس غرة جويلية فقط بمعتمديات برج العامري والبطان ووادي الليل، وبداية من تاريخ 06 جويلية بالمعتمديات المذكورة سابقا والمستثناة من التنفيذ غدا.وذكر الوالي ، بالقرارالصادر الخميس 24 جوان الجاري المتعلق بفرض الحجر الصحي الشامل بمنوبة وطبربة، بمنع التنقل من وإلى المعتمديتين، باستثناء التنقلات التي تقتضيها ضرورة العمل وبمقتضى تراخيص من أماكن العمل، مع إقرار حظر التجول بالمعتمديتين من الساعة الثامنة ليلا إلى الخامسة صباحا.كما يمنع ،إقامة الحفلات والأنشطة الرياضية والترفيهية والتظاهرات وكافة التجمعات الخاصة، ومنع الأسواق الأسبوعية وأسواق الدواب والانتصاب الفوضوي، مع غلق المقاهي وقاعات الشاي والمشارب والمطاعم وقاعات الأفراح وقاعات الالعاب والفضاءات الترفيهية والمنتزهات والقاعات الرياضية والحمامات، وتعليق ارتياد دور العبادة.ويستثني القرار، المؤسسات التربوية والجامعية وكل المؤسسات والهياكل المعنية بسير الامتحانات الوطنية وانهاء السنة الدراسية، مثلما تستثنى منها المؤسسات الصحية والاستشفائية ومراكز التلاقيح والإطار الصحي، والمعنيون بحملات التلاقيح والحالات الاستعجالية والمرضية، وكذلك المؤسسات البنكية والبريدية والقباضات المالية، مع العمل بالحد الادنى من الخدماتويسمح ايضا بمواصلة نشاط المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة وتجارة الجوار والأسواق البلدية والمؤسسات الصناعية ذات الصبغة التصديرية لضمان عمليات التصدير،,وأيضا القطاعات والاشخاص المعنيين بمواصلة تأمين استمرارية المرافق الحيوية والخدمات الأساسية المتعلقة بالتزويد والتزود بالمواد الغذائية بالأحياء واقتناء الأدوية والمستلزمات الطبية وخدمات النظافة بالبلديات.اما قرار فرض الحجر الصحي الموجّه في معتمديات دوّار هيشر والمرناقية والجديدة، المتخذ لمدة تسعة ايام قابلة للتجديد بداية من الاحد الماضي والى غاية 05 جويلية القادم، فيقضي وفق نفس المصدر بعزل دوار هيشر عن بقية المناطق ومنع التنقّل منها واليها ، ما عدا التنقلات التي تقتضيها ضرورة العمل وبمقتضى تراخيص من اماكن العمل.