رفيق المحمدي مدربا جديدا لامل حمام سوسة خلفا لنوفل شبيل

اعلن امل حمام سوسة الوافد الجديد على بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك عن تعاقده مع المدرب رفيق المحمدي للاشراف على الفريق خلال الموسم الرياضي القادم خلفا لنوفل شبيل.وكشف امل حمام سوسة عن كامل تركيبة اطاره الفني التي ضمت ايضا بلال باشوش واسكندر القردبو كمدربين مساعدين ومعز سلامة ومحمد بلحاج علي في خطة الاعداد البدني ومراد السالمي كمدرب حراس مرمى.واضاف المصدر ذاته ان التمارين ستنطلق يوم غرة جويلية المقبل بملعب بوعلي الحوار بداية من الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر.