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تستهل اليوم مشاركتها في بطولة ويمبلدون : انس جابر تحافظ على مركزها الرابع والعشرين عالميا

Publié le Lundi 28 Juin 2021 - 08:00 قراءة: 0 د, 31 ث
وات - حافظت التونسية انس جابر على مركزها الرابع والعشرين في تصنيف لاعبات التنس المحترفات الصادر يوم الاثنين.
وكانت انس جابر خرجت يوم الاربعاء الماضي من الدور الثاني لبطولة ايستبورن بخسارتها 1-2 امام اللاتفية يلينا اوستابينكو.

وتستهل انس جابر يوم الاثنين مشاركتها في بطولة ويمبلدون، ثالث البطولات الاربع الكبرى (غراند سلام)، بملاقاتها في الدور الاول السويدية ريبيكا بيترسون التي تراجعت مركزين في التصنيف العالمي الجديد لتصبح في المرتبة 58.


وفي صورة تاهلها، قد تصطدم انس جابر في الدور الثاني بالمخضرمة الامريكية فينوس ويليامس (41 عاما) صاحبة المركز 111 عالميا والفائزة ببطولة ويمبلدون 5 مرات التي ستواجه في الدور الاول الرومانية ميهايلا بوزارنيسكو المصنفة 160 عالميا.





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