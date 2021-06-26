باجة : الحجر الصحي واجب نتيجة المؤشرات  الخطرة للوضع الوبائي واليوم إطلاق مبادرة "كوفيدار" في الجهة(المدير الجهوى للصحة)

وات -

وجّه الياس عمار المدير الجهوي للصحة في باجة السبت نداء الى أهالي مدينة باجة الكبري خاصة للالتزام بالحجر الصحي الشامل ، مبيّنا ان الحجر أصبح واجبا نتيجة المؤشرات الخطرة والقياسية للوضع الوبائي لوفيد- 19 .وذكر في تصريح لــ(وات) على هامش ندوة صحفية عقدها اليوم بمقر الادارة الجهوية للصحة انه تم خلال شهر جوان تسجيل 64 وفاة وهو العدد الارفع منذ بداية الجائحة مقارنة ب20 وفاة خلال شهر نوفمبر 2020 الذى سجل اعلي عدد للوفايات سابقا.وقال ان مستشفيات الجهة سجّلت أمس الجمعة 9 وفيات إحداها شملت ممرّضة وسجّل أيضا أعلي عدد للحالات النشطة بلغد 128 حالة بمدينة باجة الكبري كما استقرت نسبة ايجابية التحاليل فى حدود 45 بالمائة.وأعلن عن انطلاق مبادرة "كوفيدار" التى تهدف الى الاحاطة بمرضي "كورونا" فى بيوتهم والتدخّل وفق مقاييس محدّدة وتخفيف الضغط الكبير على مستشفيات الجهة التى لم تعد قادرة على استيعاب مرضي كورونا، مبيّنا ان 16 طبيبا وعددا من الممرضين من الجهة سيشاركون فى المبادرة وسيتلقّون مساء اليوم السبت تكوينا خاصا للتدخّل فى بيوت المرضي وستتكفل مبادرة "كوفيدار" الوطنية بخلاص اجورهم من التبرعات المجمّعة ضمن المبادرة .وأعلن انه تم توفير 20 مكثّفا للاكسجين لاستعمالها فى بيوت المرضي وأنه يتواصل توفير مكثّفات أخرى، مضيفا أن أشغال تركيز مستشفي ميداني بباجة متواصلة وانه ينتظر ان يكون جاهزا قريبا.وقال إنه ينتظر اليوم الاعلان عن نتائج التقطيع الجيني للتعّرف على وجود السلالة الهندية في الجهة أو عدمه.