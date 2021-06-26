الوضع الوبائي بمختلف الولايات: السبت 26 جوان 2021

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المنستير: 12.2 بالمائة النسبة الجهوية لتغطية الجرعة الأولى من التلقيح ضدّ "كوفيد19"

بلغت النسبة الجهوية لتغطية الجرعة الأولى من التلقيح ضدّ فيروس "كورونا" المستجد بولاية المنستير إلى غاية الأمس 12.2 في المائة، ونسبة تغطية الجرعة الثانية5.45 في المائة، وفق ما أعلنت اليوم الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير.وسجلت الجهة الصحية بالمنستير على مستوى ثلاثة مراكز جهوية للتلقيح ضدّ "كوفيد19" بالمنستير، وقصر هلال، والمكنين، خلال الفترة 13 مارس 2021-25 جوان 2021، مجموع 72 ألفا و306 أشخاص من بينهم 32 ألفا و780 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من التلقيح.وسجلت الجهة أمس على مستوى مركزي التلقيح الجهويين ضدّ "كوفيد 19" عدد 1 بالمنستير وعدد2 بقصر هلال تلقيح مجموع 670 شخصا بالجرعة الأولى و929 شخصا بالجرعة الثانية، حيث سجل المركز الجهوي للتلقيح بالمنستير تلقيح 215 شخصا بالجرعة الأولى و929 شخصا بالجرعة الثانية، والمركز الجهوي بالمكنين تلقيح 455 شخصا بالجرعة الأولى.هذا ولم يقدم المركز الجهوي عدد3 بالمكنين أية جرعة أمس باعتباره في يوم عطلة، فيما تم تعليق نشاط الفريق المتنقل مؤقتا منذ 11 جوان الجاري، وفق الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير.