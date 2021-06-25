بطولة ويمبلدون - انس جابر تواجه السويدية ريبيكا بيترسون في الدور الاول

وات - وضعت عملية القرعة الخاصة بالجدول الرئيسي لبطولة ويمبلدون، ثالث البطولات الاربع الكبرى (غراند سلام)، لاعبة التنس التونسية انس جابر المصنفة 24 عالميا في مواجهة السويدية ريبيكا بيترسون المصنفة 58 عالميا في الدور الاول.

وفي صورة تاهلها، قد تصطدم انس جابر في الدور الثاني بالمخضرمة الامريكية فينوس ويليامس (41 عاما) صاحبة المركز 112 عالميا والفائزة ببطولة ويمبلدون 5 مرات التي ستلاقي في الدور الاول الرومانية ميهايلا بوزارنيسكو المصنفة 161 عالميا.

وكانت انس جابر خرجت يوم الاربعاء الماضي من الدور الثاني لبطولة ايستبورن بخسارتها 1-2 امام اللاتفية يلينا اوستابينكو.

يذكر ان انس جابر توجت يوم الاحد الماضي بدورة برمنيغهام لتصبح اول لاعبة عربية تنجح في الظفر باحدى بطولات رابطة محترفات التنس.



