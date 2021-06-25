تفاصيل الحجر الصحي الشامل في بعض الولايات والمعتمديات

وبيّنت أنّه في هذه الحالة ستكون الإجراءات كالتالي:

كشفت حسناء بن سليمان الناطقة الرسمية باسم الحكومة خلال ندوة صحفيّة اليوم الجمعة 25 جوان 2021 تفاصيل إجراءات الحجر الصحي الشامل للمناطق التي تتراوح فيها نسبة حدوث حالات عدوى بفيروس كورونا تتراوح بين 200 و300 لكلّ 100 ألف ساكن خلال الأربعة عشرة يوما الأخيرة.• منع التنقل من وإلى الولايات والمعتمديات المعنية بالحجر الصحي الشامل• منع الجولان ابتداء من الساعة الثامنة مساء الى الساعة الخامسة صباحا من اليوم الموالي.• غلق جميع المحلات والفضاءات التجارية المفتوحة للعمو باستثناء المحلات الغذائية والدعوة إلى عدم مغادرة المنازل إلا لقضاء الحاجيات الضرورية.• منع جميع التجمعات والحفلات الخاصة والعامة وتعليق كافة التظاهرات سواء كانت علمية أو رياضية أو ثقافية وغيرها ومنع ارتياد دور العبادة.• تنظيم استمرارية العمل في الحدود الدنيا بالنسبة لمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية طبقا لما تضمنه بلاغ رئاسة الحكومة بتاريخ 20 جوان 2021.• استثناء المعنيين بالتنقل في إطار الاختبارات والامتحانات الوطنية والتزود بالمواد الحيوي الغذائية والطبية