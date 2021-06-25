السباح أيوب الحفناوي - "كورونا اربكت التحضيرات وسنراهن على ميدالية أولمبية في طوكيو"

وات -

أكد السباح التونسي أيوب الحفناوي أنّ مشوار تأهله لأولمبياد طوكيو لم يكن بالأمر اليسير في ظل تأثيرات وتداعيات جائحة كورونا التي اربكت التحضيرات.وأوضح في تصريح لـوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات) أنّه سيسعى في أول أولمبياد له في مسيرته الرياضية الى الوصول للدور النهائي في سباق 400 و 800 م سباحة حرة، ومن ثمّة رفع التحدي والمراهنة على احدى الميداليات الأولمبية.وأفاد أنّه واجه خلال التربصات التحضيرية للأولبياد العديد من العراقيل أبرزها غلق المسابح في تونس، على غرار المسبح الأولمبي بالمنزه الذي يشهد منذ فترة عمليات صيانة.وافاد بأنّه على اتصال بالبطل أسامة الملولي للاستفادة من خبرته الطويلة، خصوصا وأنّ الأخير كان قد ضمن الأحد الماضي في دورة سيوتوبال البرتغالية تأهله للأولمبياد وهو في سن 37 سنة.وقال انّ مشواره الرياضي في السباحة مازل طويلا، داعيا الجمهور التونسي الى انتظار انجازاته، خصوصا في أولمبياد باريس 2024 و أولمبياد لوس أنجلوس 2028.يذكر أنّ السباح أيوب الحفناوي بالغ من العمر 18 سنة كان قد توّج في 2020 بالميدالية الذهبية في بطولة فرنسا للسباحة في سباق "800 متر" سباحة حرة بعد أن قطعها في 7 دقائق و52 ثانية و58 جزء من الثانية، كما توّج بالميدالية الذهبية في سباق 400 متر سباحة حرّة في ملتقى موناكو أواخر ماي الماضي كان قد حققها في 3 دقائق و 47 ثانية و 73 جزء من الثانية.واجرى أيوب الحفناوي في اطار استعداداته للمشاركة في دورة الالعاب الأولمبية المقررة بالعاصمة اليابانية طوكيو من 23 جويلية الى 8 اوت القادمين، تربصا تحضيريا بمدينة انطاليا التركية من 11 الى 25 افريل الماضي تحت اشراف طاقمه المعتاد المتكون من الثنائي سامي عاشور وجبران الطويلي، وفق ما أكدته الجامعة التونسية للسباحة.وستكون السباحة التونسية في أولمبياد طوكيو ممثلة بالسباحين أسامة الملولي في سباق 10 كلم في المياه الحرة و أيوب الحفناوي في سباق 400 و 800 م سباحة حرة.