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إنقاذ 267 مهاجرا غير نظامي كانوا على متن قارب على وشك الغرق بسواحل الكتف بمدنين (وزارة الدفاع)

Publié le Jeudi 24 Juin 2021 - 17:15 قراءة: 0 د, 32 ث
أنقذت وحدات تابعة لجيش البحر، صباح اليوم الخميس، بمشاركة وحدة بحرية تابعة للحرس الوطني، 267 مهاجرا غير نظامي (264 من بنقلاداش و 3 من مصر)، بالموقع شمال شرق الكتف (معتمدية بن قردان بولاية مدنين)، كانوا يطلبون المساعدة على متن قارب خشبي معطب وعلى وشك الغرق.

وأوردت وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها، أن المهاجرين أفادوا بأن أعمارهم تتراوح بين 16 و35 سنة، وبأنهم أبحروا من سواحل مدينة زوارة بليبيا، خلال الليلة الفاصلة بين يومي 23 و24 جوان الجاري، بنية إجتياز الحدود البحرية خلسة في إتجاه الفضاء الأوروبي.


وأضافت أنه تم التوجه بهم إلى ميناء الصيد البحري بالكتف، ليتكفل بهم الحرس الوطني، قصد إستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم.

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