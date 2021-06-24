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الإفراج مؤقتا عن "سواغ مان" مقابل تأمينه لمبلغ مالي قدره 200 ألف دينار مع تحجير السفر عنه

Publié le Jeudi 24 Juin 2021 - 16:02 قراءة: 0 د, 27 ث
وات - قرّرت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الإستئناف بتونس، اليوم الخميس، "الإفراج مؤقتا عن مغني الراب المعروف ب"سواغ مان"، مقابل تأمينه لمبلغ مالي قدره 200 ألف دينار وتحجير السفر عنه"، وفق ما أفاد به (وات)، الناطق باسم محكمة الإستئناف بتونس، الحبيب الترخاني.

وأضاف المصدر ذاته أنه تقرر تأخير قضية المتهم "سواغ مان" إلى جلسة يوم 8 جويلية 2021.


يُذكر أن المتهم موقوف منذ 4 جويلية 2019 على ذمة جرائم تتعلق بالتحيل وغسيل الأموال، بناء على تقرير من اللجنة الوطنية للتحاليل في البنك المركزي التونسي.



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