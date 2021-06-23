القصرين : فتح بحث تحقيقي ضدّ 9 أشخاص من أجل تهمة تدليس في صفقة إعادة تهيئة منطقة سقوية

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أذنت ، النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، أمس الثلاثاء ، بفتح بحث تحقيقي ضد 9 أشخاص من اجل تهمة تدليس ومسك واستعمال مدلّس واستغلال موظف عمومي صفته للإضرار بالادارة في صفقة إعادة تهيئة مننطقة سقوية بجهة القصرين مع مخالفة التراتيب الجارية بها العمل.وقد تعهّد قاضي التحقيق بالمكتب الثاني بالقضية وفق ما ذكره الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالقصرين ، رياض النويوي في تصريح إعلامي اليوم .