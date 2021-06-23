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باجة: وفد من رجال اعمال مناطق الشمال الغربي يشارك فى ملتقي ليبيا للصحة التجميلية

Publié le Mercredi 23 Juin 2021 - 15:16 قراءة: 0 د, 48 ث
وات - سيتوجه وفد من رجال الاعمال من مختلف مناطق الشمال الغربي التونسي لاول مرة منذ بداية جائحة "كورونا" الى ليبيا للمشاركة فى ملتقي ليبيا الدولي للصحة التجميلية "ليبيا درما" من 26 الى 28 جوان الجاري بطرابلس، وذلك فى اطار التعاون بين غرفة التجارة والصناعة للشمال الغربي ونظيرتها بطرابلس.

وصرح رئيس غرفة التجارة والصناعة للشمال الغربي شريف لشناني ل(وات) ان الوفد سيركز على عقد لقاءات عمل والترويج لمنطقة الشمال الغربي والتعريف بامكانياته الطبيعية وفرص الاستثمار به، وبين ان هذه المشاركة تندرج فى اطار اعادة الحياة للنشاط الدولي لغرفة التجارة والصناعة وانفتاح القطاع الخاص على الجار الجنوبي خاصة بعد زيارة رئيس الحكومة ورئيس الدولة الى ليبيا.


واكد ان الوفد المتكون من 8 رجال اعمال من اختصاصات متعددة ومنها صناعات المستلزمات الطبية والوقائية سيحاول الاستفادة من ملتقي ليبيا الدولي للصحة التجميلية الذى سيجمع مؤسسات تعمل فى مجال جراحة التجميل وعدد من مكونات المستلزمات الطبية والتعرف على التقنيات الجديدة بعدد من البلدان وربط علاقات تجارية وشراكة لاستقطاب استثمارات لولايات باجة وجندوبة وسليانة والكاف.

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