تاهل نهال شيخ روحه وغفران الخليفي رسميا الى الاولمبياد

وات -

اعلن الاتحاد الدولي للجيدو القائمة النهائية لمصارعي ومصارعات الجيدو الذين تاهلوا الى الاولمبياد الياباني الذي سيقام الصيف المقبل.وضمت القائمة النهائية الرسمية المصارعتين التونستين نهال شيخ روحه ( اكثر من 78 كلغ) التي جمعت 5065 نقطة في مسار الدورات التاهيلية وغفران الخليفي ( .57 كلغ) التي تاهلت من باب ( الحصة المخصصة للقارة الافريقية في وزنها) وجمعت 2372 نقطة .وسيغيب الجيدو التونسي عن منافسات الرجال في اولمبياد طوكيو.