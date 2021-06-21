تعليق رزنامة الانتخابات الجزئية لبلدية السبيخة بسبب موجبات الصحة العامة (هيئة الانتخابات)

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أعلنت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عن تعليق تنفيذ الروزنامة الانتخابية للانتخابات البلدية الجزئية لبلدية السبيخة من ولاية القيروان نظرا لموجبات الصحة العامة، وذلك انطلاقا من الساعة صفر من يوم الأحد 20 جوان 2021.وأضافت هيئة الانتخابات أن تنفيذ هذه الروزنامة سيستأنف حال انقضاء موجبات هذا التعليق، ووفقا لقرار يصدر عن مجلس الهيئة يضبط فترة الحملة الانتخابية وفترة الترشحات وفترة الصمت وأيام الاقتراع.وجاء هذا القرار على اثر اقرار والي القيروان، محمد بورقيبة، فرض حجر صحي شامل بكامل معتمديات ولاية القيروان بسبب انتشار فيروس كورونا وتدهورالوضع الصحي بالجهة وذلك بداية من يوم أمس الأحد، وإلى غاية تحسّن مؤشرات الوضع الوبائي بالجهة.كما أفادت الهيئة أن مطالب الترشح الواردة على الإدارة الفرعية بالقيروان إلى حد تاريخ التعليق سيتم اعتمادها عند استئناف تنفيذ الروزنامة.ونص قرار الهيئة الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية المؤرخ في 8 جوان 2021 والمتعلق بروزنامة الانتخابات البلدية الجزئية في بلديّة السبيخة لسنة 2021 والتي كانت مبرمجة يومي 14 و15 أوت القادم، على تقديم الترشحات لهذه الانتخابات خلال الفترة الممتدة بين 14 و21 جوان الحالي.وقد تم حل المجلس البلدي بالسبيخة في 5 ماي 2021.