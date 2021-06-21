القيروان: المدير الجهوي للصحة ينفي تسجيل وفيات في صفوف المرضى المقيمين بالمستشفيات بسبب الانقطاع الفجئي للكهرباء مساء أمس

وات -

نفى المدير الجهوي للصحة، محمد رويس، تسجيل حالات وفاة في صفوف المرضى المقيمين بالمستشفى الميداني ومستشفى ابن الجزار والاغالبة بسبب الانقطاع الفجئي للكهرباء والذي دام نحو ربع ساعة مساء امس الاحد.واضاف المسؤول، في تصريح لـ(وات)، خلال زيارة وفد عسكري للاطلاع على انطلاق نشاط المستشفى العسكري الميداني، ان الكهرباء لم تنقطع على المستشفى الميداني ولكنها انقطعت لمدة وجيزة بمستشفيي الاغالبة وابن الجزار ثم عادت بعد تشغيل المولد الكهربائي، وهو ما لم يكن له أي تأثير على اجهزة الاوكسيجن لدى المرضى.وقال، من جهة اخرى، انه "لا يمتلك اية معلومة مؤكدة عن تسجيل حالات وفاة لاشخاص يستعملون اجهزة اوكسيجين في منازلهم بسبب هذا الانقطاع الفجئي".يشار إلى ان التيار الكهربائي قد شهد انقطاعا فجئيا مساء امس الاحد بمدينة القيروان لمدة 15 دق، وعلمت (وات) ان عطبا طارئا بالمولد الكهربائي بمنطقة الغابات ادى الى هذا الانقطاع الفجئي والذي تدخل على اثره فريق من الشركة التونسية للكهرباء والغاز وتمكن في ظرف وجيز من إعادته.