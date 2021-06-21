   Maher Attar - اجري يا موج  

التونسي فتحي الزوينخي يحرز فضية كاس العالم للباراترياتلون ويعزز حطوظه في سباق التاهل للالعاب البارلمبية

Publié le Lundi 21 Juin 2021 - 08:48 قراءة: 0 د, 25 ث
وات - احرز التونسي فتحي الزوينخي الميدالية الفضية ضمن منافسات كاس العالم للباراترياتلون التي اقيمت بمدينة لاكورونيا الاسبانية يوم الاحد.

وحقق فتحي الزوينخي توقيتا قدره 1س و11دق و29ث خلف الفرنسي لويس نويل صاحب الميدالية الذهبية بزمن قدره 1س و10دق و07ث بينما عادت الميدالية البرونزية للروسي سيمين راداييف بتوقيت 1س و11دق و36ث.




ومن شان هذا التتويج ان يعزز حظوظ فتحي الزوينخي، العاشر عالميا والاول افريقيا، في سباق التاهل الى دورة الالعاب البارلمبية المقررة بالعاصمة اليابانية طوكيو من 24 اوت الى 5 سبتمبر المقبلين.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 227913



En continu

Toutes les news

الاثنين 21 جوان 2021|10 ذو القعدة 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:33 19:44 16:13 12:28 05:01 03:08
35°
 38° % 24 :الرطــوبة
تونــس 24°
2.57 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
38°-2432°-2332°-2436°-2438°-24
Babnet Tunisie Special Euro
  17h00: Macédoine - Pays bas
  17h00: Ukraine - Autriche
  20h00: Russie - Danemark
  20h00: Finlande - Belgique
  • Avoirs en devises
    21352,2

  • (18 juin)
  • Jours d'importation
    140
  •              1 € = 3,32704 DT        1$ =2,80164 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18 juin)   1708,7 MDT