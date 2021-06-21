التونسي فتحي الزوينخي يحرز فضية كاس العالم للباراترياتلون ويعزز حطوظه في سباق التاهل للالعاب البارلمبية

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احرز التونسي فتحي الزوينخي الميدالية الفضية ضمن منافسات كاس العالم للباراترياتلون التي اقيمت بمدينة لاكورونيا الاسبانية يوم الاحد.وحقق فتحي الزوينخي توقيتا قدره 1س و11دق و29ث خلف الفرنسي لويس نويل صاحب الميدالية الذهبية بزمن قدره 1س و10دق و07ث بينما عادت الميدالية البرونزية للروسي سيمين راداييف بتوقيت 1س و11دق و36ث.ومن شان هذا التتويج ان يعزز حظوظ فتحي الزوينخي، العاشر عالميا والاول افريقيا، في سباق التاهل الى دورة الالعاب البارلمبية المقررة بالعاصمة اليابانية طوكيو من 24 اوت الى 5 سبتمبر المقبلين.