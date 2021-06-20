انقلاب سيارة أجرة "لواج" يسفر عن إصابة 9 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة

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جد صباح اليوم الاحد حادث مرور بالطريق السيارة الرابطة بين قرمبالية وتونس العاصمة على مستوى منطقة خنقة الحجاج، تسبب في إصابة 9 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة كانوا على متن سيارة أجرة (لواج)، وفق ما ذكره احد الاطارات شبه الطبية خليل الحجري من المستشفى المحلي بقرمبالية في تصريح لصحفية (وات)وأوضح المصدر ذاته، أن المصابين تلقوا الإسعافات اللازمة بقسم الاستعجالي بالمستشفى المحلي بقرمبالية وتم الاحتفاظ بهم الى حين الاطمئنان على وضعيتهم الصحية.وتتمثل صورة الحادث، وفق ما أدلى به أحد الجرحى المصابين، في انقلاب سيارة أجرة (لواج) قادمة من تونس العاصمة في اتجاه مدينة قربة على اثر انفلاق العجلة المطاطية الخلفية للسيارة وفقدان سائقها السيطرة عليها .