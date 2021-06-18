القصرين : إقدام أستاذة على تمزيق عدد من صفحات مشروع تخرّج طالبة خطأ فادح ( مدير مؤسسة جامعية)

وات -

عبّر مدير المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بسبيطلة من ولاية القصرين ، محمود عبّاس العامري ، اليوم الجمعة ، عن رفضه القاطع وإدانته الشديدة للطريقة التي تعاملت بها أستاذة بالمعهد إثر مناقشة طالبة اليوم لمشروع تخرّجها ، عبر تمزيق 9 صفحات من بحثها أمامها وأمام عائلتها وكافة أعضاء اللجنة بتعلّة عدم مطابقتها لموضوع البحث.وأوضح العامري في تصريح لــ(وات) أنه كلّف كاتب عام المعهد بفتح تحقيق في هذه الحادثة وطلب تقارير كتابية من أعضاء اللجنة المشرفة على مناقشة مشروع تخرّج الطالبة المعنية للوقوف على أسباب إقدام الأستاذة وهي عضو في اللجنة على ارتكاب هذا الخطأ الفادح ، مؤكدا استغرابه من هذا التصرف خاصة وأن صاحبة البحث تحصّلت على ملاحظة حسن وأسند لها عدد جيّد قائلا إن ذلك يعد من المتناقضات.وأضاف ذات المصدر أنه سيستقبل الإثنين المقبل الطالبة لتقديم واجب الاعتذار لها بصفته مدير المؤسسة الجامعية والمسؤول على كل ما يحدث داخلها في انتظار صدرو نتائج التقارير واستكمال التحريات في هذه الحادثة ، معتبرا تصرف الأستاذة مع الطالية سلوكا فرديا ولا يجب أن ينسب للمجموعة.ولفت إلى أن تصرف الأستاذة كانت له مخلفات كبيرة على نفسية الطالبة رغم أنه تم إنصافها من الناحية الاجرائية حيث أسند لها عدد جيّد وملاحظة حسن معتبرا المسألة النفسية مسألة هامة وليست بسيطة .