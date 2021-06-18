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البريد التونسي يصدر طابعا بريديا جديدا حول مشروع "ادارتي"

Publié le Vendredi 18 Juin 2021 - 09:54 قراءة: 0 د, 25 ث
يصدر البريد التونسي يوم 21 جوان 2021 طابعا بريديا للتعريف بمشروع دُور الخدمات "إدارتي" الذي يهدف إلى تقريب الخدمات الإدارية للمواطنين وذلك باعتباره مشروعا وطنيا هاما يستحق ترسيخه في ذاكرة الإدارة التونسية. ويندرج هذا الإصدار في إطار الاحتفال بيوم الأمم المتحدة للخدمة العامّـة الذي يتم الاحتفال به يوم 23 جوان من كل سنة.

يعرض هذا الطـــابع البريدي والمنتوجات المتصلة به للبيع ابتداء من يــوم الاثنين 21 جوان 2021 بجميع مكاتب البريد، كما يمكن اقتناؤه عن بعد عبر الأنترنات مـــن خـــلال الـــنفــاذ إلـــــى مـــــوقع www.e-stamps.poste.tn.


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