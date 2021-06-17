إحداث قنصلية تونسيّة جديدة في منطقة "إيميليا-رومانيا" الإيطاليّة

اختتم رئيس الجمهورية قيس سعيد زيارته الرسمية إلى إيطاليا بالإشراف، مساء يوم الخميس 17 جوان 2021 بمقر إقامة سفير تونس بروما، على إجتماع بالجالية التونسية .ونوه رئيس الدولة بحرص التونسيين بالخارج على معاضدة المجهود الوطني للتنمية وبدورهم كجسر تواصل ثقافي واجتماعي بين تونس وبلدان الإقامة، وبمساهمتم القيمة في دعم الجهود المتواصلة لمجابهة جائحة كوفيد-19 بتونس.و أعلن رئيس الجمهورية أنه تقرر تعزيز التواجد القنصلي التونسي بإيطاليا وذلك من خلال احداث قنصلية جديدة بمنطقة بولونيا بإيطاليا.