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إحداث قنصلية تونسيّة جديدة في منطقة "إيميليا-رومانيا" الإيطاليّة

Publié le Jeudi 17 Juin 2021 - 19:29 قراءة: 0 د, 23 ث
اختتم رئيس الجمهورية قيس سعيد زيارته الرسمية إلى إيطاليا بالإشراف، مساء يوم الخميس 17 جوان 2021 بمقر إقامة سفير تونس بروما، على إجتماع بالجالية التونسية .

ونوه رئيس الدولة بحرص التونسيين بالخارج على معاضدة المجهود الوطني للتنمية وبدورهم كجسر تواصل ثقافي واجتماعي بين تونس وبلدان الإقامة، وبمساهمتم القيمة في دعم الجهود المتواصلة لمجابهة جائحة كوفيد-19 بتونس.


و أعلن رئيس الجمهورية أنه تقرر تعزيز التواجد القنصلي التونسي بإيطاليا وذلك من خلال احداث قنصلية جديدة بمنطقة بولونيا بإيطاليا.



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