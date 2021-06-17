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الاتحاد العربي لكرة القدم - انتخاب وديع الجريء عضوا بالمكتب التنفيذي

Publié le Jeudi 17 Juin 2021 - 14:07 قراءة: 0 د, 16 ث
اعلن وديع الجريء رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم، اليوم الخميس عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، عن انتخابه عضوا بالمكتب التنفيذي للاتحاد العربي لكرة القدم للمدة النيابية 2021-2025.

كما تمت تزكية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيساً لمجلس الاتحاد العربي لكرة القدم من قبل الجمعية العمومية لدورة جديدة (2021 - 2025).

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