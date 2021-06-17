الاتحاد العربي لكرة القدم - انتخاب وديع الجريء عضوا بالمكتب التنفيذي

اعلن وديع الجريء رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم، اليوم الخميس عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، عن انتخابه عضوا بالمكتب التنفيذي للاتحاد العربي لكرة القدم للمدة النيابية 2021-2025.
كما تمت تزكية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيساً لمجلس الاتحاد العربي لكرة القدم من قبل الجمعية العمومية لدورة جديدة (2021 - 2025).
كما تمت تزكية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيساً لمجلس الاتحاد العربي لكرة القدم من قبل الجمعية العمومية لدورة جديدة (2021 - 2025).
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