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حجز مركبين بحريين والقبض على أربعة أشخاص من منظمي الهجرة السرية (الداخلية)

Publié le Jeudi 17 Juin 2021 - 15:04 قراءة: 0 د, 22 ث
حجزت فرق الإرشاد البحري للحرس الوطني بالمنستير وحلق الوادي والمهدية وفرقة الأبحاث والتفتيش بالمحرس، خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية، مركبين بحريين وألقت القبض على أربعة أشخاص من منظمي عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة، وفق بلاغ لوزارة الداخلية اليوم الخميس.

وأفاد ذات المصدر أن من بين الموقوفين شخص صادر في شأنه 15 منشور تفتيش من أجل تورطه في قضايا حق عام ومحكوم عليه بالسجن لمدة 44 سنة.


وأذنت النيابة العمومية باتخاذ ما يتعين في شأنهم.

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