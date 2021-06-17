تسجيل 79 عملية غش اغلبها في اليوم الأول من امتحان الباكالوريا والتفطن لحالات غش الكتروني في اليوم الثاني (عمر الولباني)

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بلغ عدد ملفات محاولات الغش والغش وسوء السلوك التي أحالتها مراكز الاختبارات الكتابية في اليوم الأول من امتحان الباكالوريا إلى اللجان المختصة في البت والتحقيق فيها 79 ملفا أغلبها حالات غش، حسب ما كشفه مدير عام الامتحانات عمر الولباني.وقال الولباني، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، ان المندوبية الجهوية بسيدي بوزيد سجلت أكبر عدد من الملفات المصنفة ضمن حالات الغش في اليوم الأول من انطلاق الاختبارات الكتابية للباكالوريا بـ12 حالة، تليها بن عروس بـ9 حالات، ونابل بـ8 حالات، والقصرين بـ8 حالات، فيما لم يقع تسجيل أي حالة من حالات الغش في 4 ولايات وهي زغوان وبنزرت وقابس والمهدية.ولاحظ ان لجنة اليقظة والمتابعة، التي أحدثها وزارة التربية لتشديد الرقابة على امتحان الباكالرويا، تمكنت خلال اليوم الثاني (17 جوان 2021) من إجراء الاختبارات الكتابية للباكالوريا، عن عدد من حالات الغش التي تم فيها استخدام اجهزة الكترونية متطورة.ومن ضمن هذه الحالات تم التفطن لتلميذة من معهد خاص على مستوى مندوبية مدنين بصدد الغش بواسطة أجهزة الكترونية ووقع التحري معها وإحالتها إلى السلط الأمنية.كما تم احالة تلميذة أخرى من معهد خاص في طبرقة، كان بحوزتها أجهزة الكترونية متطورة بحجم صغير جدا، إلى السلط الأمنية التي ألقت القبض على مجموعة من الأشخاص بصدد إعداد الإجابات داخل أحد المنازل.واشار الولباني الى حالة اخرى وقع فيها القبض على تلميذة من معهد عمومي في مدوبية تونس 1 وبحوزتها أجهزة الكترونية متطورة للغاية وهي عبارة عن بطاقة الكترونية تحتوي شريحة متصلة بسماعة أذن رقيقة استخدمتها التلميذة في الغش عبر الحصول على الإجابات عن بعد وقد تمت إحالتها على السلط الأمنية.وقال عمر الولباني إن وزارة التربية ستواصل رقابتها الصارمة على منظومة الامتحانات حفاظا على مصداقية الشهادة العلمية من كل محاولات الغش والغش.