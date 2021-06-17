البطولة العربية لالعاب القوى - رمي الرمح سيدات - نسرين لشهد تحرز الميدالية الذهبية

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احرزت التونسية نسرين لشهب الميدالية الذهبية لمسابقة رمي الرمح، مساء الاربعاء بملعب العاب القوى برادس، ضمن منافسات اليوم الاول من البطولة العربية لالعاب القوى المقامة بتونس الى غاية يوم الاحد القادم.وحققت لشهب رمية ب39م و69صم متقدمة على المصرية رولا رياض (38م و91صم) والعراقية اسيا قادر (35م و36صم).ورفعت تونس في ختام منافسات اليوم الاول رصيدها الى ثلاث ميداليات ذهبية وواحدة فضية في صدارة جدول توزيع الميداليات متقدمة على البحرين (2ذ و2ف) ومصر (1ذ و3ف و1ب) والمغرب (1ذ و1ف و1ب).وكان رؤوف الدريسي وشاهيناز النصري توجا امس الاربعاء بالميدالية الذهبية في سباق 20 كلم مشيا في صنفي الرجال والسيدات اضافة الى الميدالية الفضية التي تحصلت عليها سيرين الماجري في نفس الاختصاص.تونس 3 1 0البحرين 2 2 0مصر 1 3 1المغرب 1 1 1العراق 1 0 1قطر 0 1 0الجزائر 0 0 4الكويت 0 0 1