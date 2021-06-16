دعوة الجمعيات والمنظمات لتقديم مقترحاتها حول دور حقوق الإنسان في التصدّي للسلوكيات المحفوفة بالمخاطر

دعت مصالح العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، التابعة لرئاسة الحكومة، اليوم الثلاثاء، المنظمات والجمعيات إلى تقديم مقترحاتها حول دور حقوق الإنسان في التصدّي للسلوكيات المحفوفة بالمخاطر.وأفادت هذه المصالح، في بلاغ لها، بأنه يمكن تقديم تلك المقترحات خلال اليوم المفتوح الذي شرعت في تنظيمه، وسيتواصل الى غاية يوم 17 جوان الجاري تحت عنوان" لينا الكلّ" لمقاومة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، وذلك في إطار تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والانفتاح على مشاغل الشباب، والتفاعل مع مكوّنات المجتمع المدني.إلى ذلك، وضعت المصالح على ذمة الجمعيات والمنظمات الراغبة في المساهمة، رقما أخضر مجانيا، وموقع بريد إلكتروني، بالإضافة إلى تعمير استبيان على الخط منشور على بوابة المشاركة الإلكترونية وعنوانها: www.e-participation.tn.