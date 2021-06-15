منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: المرأة تشكل نسبة 30 بالمائة من حالات العنف المسجلة خلال شهر ماي الماضي

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أبرز التقرير الشهري للمرصد الاجتماعي التونسي التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حول حالات العنف المسجلة خلال شهر ماي الماضي أن المرأة لازالت تمثل الفئة الأولى لضحايا العنف حيث قدرت نسبتهن ب30 بالمائة من مجموع حالات العنف المسجل خلال شهر ماي الماضيوأضاف تقرير المرصد الاجتماعي التونسي الذي تم تقديمه اليوم الثلاثاء عبر تقنية "زوم" أن المرأة كانت أيضا جزء من نسبة 3ر48 بالمائة من مجموع العنف الذي مورس على الجنسين مشبرا الى أن الرجل شكل نسبة 67 بالمائة من مجموع مرتكبي العنف فيما مثلت المرأة نسبة 2ر26 بالمائة من مرتكبي العنفولفت الى أن العنف الفردي شكل نسبة 7ر55 بالمائة من مجموع العنف المرصود خلال شهر ماي الماضي مقابل 3ر44 بالمائة من العنف الجماعيوتوزعت أنواع العنف المرصود بين 72 بالمائة من العنف الاجرامي و84ر9 بالمائة من العنف المؤسساتي و5ر6 بالمائة من العنف في الفضاء العام بما في ذلك الفضاء الافتراضي ولا سيما موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوكوأبرز في هذا الصدد أن الشارع مثل مسرحا رئیسیا لارتكاب العنف بنسبة 52 بالمائة یلیه المسكن، الذي یفترض ان يكون أكثر الأماكن الآمنة للجمیع وخاصة للنساء والأطفال والمسنین وھي الفئات الأكثر ھشاشة، بنسبة 16 بالمائة ومؤسسات الانتاج الاقتصاديبنسبة 7ر14 بالمائة والفضاءات الحكومیة بنسبة ر28 بالمائة ثم الفضاء الصحي بنسبة 28ر3 بالمائةوبخصوص توزع حالات العنف بين الجهات لفت التقرير الى ان اقليم تونس الكبرى شكل قطبا للعنف بنسبة 35 بالمائة ثلثها بولاية تونس يليه اقليم الساحل بنسبة 8ر16 بالمائة كما يبرز العنف بنسب عالية بولايتي القيروان والكاف بنسب متتالية 4ر11 بالمائة و 2ر9 بالمائة .