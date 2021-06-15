وزارة التجارة تعتمد بدءا من جويلية 2021 تطبيقتين اعلاميتين في مجال مخازن التبريد والمخابز غير المصنفة

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كشفت وزارة التجارة انها ستشرع بداية من شهر جويلية 2021 في العمل بتطبيقتين إعلاميتين في مجال مخازن التبريد والمخابز غير المصنفة.وبحثت جلسة عمل ترأسها وزير التجارة وتنمية الصادرات، محمد بوسعيد، امس الاثنين، تقدم إرساء آليات التطبيقات الإعلامية الخاصة بالمخازن والمخابر غير المصنّفة، وفق بلاغ نشرته وزارة التجارة على صفحتها الرسمية على موقع "فايسبوك".وتندرج هذه الإجراءات، في اطار إنجاز برامج العمل المدرجة ضمن المحور الأول والمتعلق بضمان حسن سير السوق وانتظامية تزويدها وحماية المستهلك.وستمكن التطبيقة الإعلامية لمخازن التبريد من ضبط قائمة المخازن ضمن قاعدة بيانات واستعراض مجالات استغلالها في تشخيص المتدخلين والاطلاع بصفة حينية وآلية على حركية البضائع المعنيّة بالتخزين على كامل تراب الجمهورية،وأكدت الوزارة انه ستقوم، مطلع شهر جويلية 2021، بإصدار بلاغ في الغرض يتمّ بمقتضاه اعتماد التطبيقة المذكورة بصفة إجبارية واعتبار كل من لم يبادر بالتسجيل فيها بمثابة الناشط خارج الأطر المنظمة لمسالك التوزيع.وستتيح التطبيقة الإعلامية الخاصة بالمخابز غير المصنّفة والتي ستمكن من خلال دخولها حيز الاستغلال، خلال شهر جويلية 2021 من توجيه جميع المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في قطاع صناعة الخبز إلى التزود بصفة حصرية لدى المطاحن.وتعوّل وزارة التجارة ان تمكنها هذه التطبيقة من تتبّع عمليات التزوّد بمادة الفارينة المدعمة أيّا كان صنف المخبزة المنتفعة والتقليص من التلاعب بهذه المادة المدعّمة.