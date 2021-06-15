عازف العود سميح محجوبي يتحدث عن عرض "تطريز" ضمن المهرجان الوطني لالة العود : رحلة الشرق والغرب

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يقدم سميح محجوبي احد ابرز عازفي العود في تونس عرضه الموسيقي "تطريز" يوم 17 جوان الجاري ضمن فعاليات الدورة الاولى للمهرجان الوطني لالة العود المقررة من 16 الى 23 جوان الجاري بالنادي الثقافي الطاهر الحداد بمدينة تونس العتيقة .وعرض "تطريز" عبارة عن رحلة موسيقية تعانق ابداع الشرق بالغرب وتغوص في المحلية من خلال معزوفات فردية على الة العود تجمع بين الاصالة والحداثة حيث يطوع سميح محجوبي اوتاره ضمن نماذج موسيقية من تاليفه على غرار معزوفة "سهيل" تخليدا لروح شقيقه الراحل عازف القانون سهيل محجوبي ومعزوفة "بية" الى جانب معزوفات لاستاذه الموسيقي المغربي سعيد الشرايبي والتونسي رضا الشمك .يقول سميح محجوبي في لقاء مع /وات/ اليوم الاثنين " سحر الة العود يدفع بالفنان الى تخيل عوالم موسيقية قد لا تطالها الذات البشرية لكنها قادرة على الارتقاء به كانسان الى اعلى الدرجات لكونها منطلق كل ابداع في الموسيقى سواء التونسية او الشرقية وحتى الغربية اذا ما تم المزج بينها وبين الات اخرى وضمن مساحات فنية مترامية ".ويضيف " نتطلع الى انشاء دار للعود في تونس تكون بمثابة الفضاء لتكوين الشبان في مجالات العزف والتاليف الموسيقي وايضا صناعة الة العود والترويج لها كآلة موسيقية جامعة لكل الفنون على غرار ما هو موجود بعدد من البلدان العربية".ويعد سميح محجوبي وهو دكتور في تقنيات الموسيقى التونسية والشرقية ومتحصل على ديبلوم العزف على الة العود من اهم موسيقيي جيله في مجال التاليف الموسيقي والعزف الفردي حيث قدم العديد من العروض الموسيقية على مسارح اوروبا في اطار التبادل الثقافي بين ضفتي المتوسط وله مجموعة هامة من المؤلفات الموسيقية والمقطوعات الوترية التي تعتمد الة العود في مضمونها .كما وقع اختياره في العديد من المناسبات لعضوية لجان التحكيم لتقييم العازفين على الة العود سواء على المستوى الاكاديمي الوطني او الدولي فضلا عن التظاهرات الموسيقية المختلفة في تونس والخارج ومنها المهرجان الوطني لالة العود المتضمن للمسابقة الوطنية في العزف على الة العود حيث يشكل احد اعضاء لجنة تحكيمها .