محمد الطرابلسي: نأمل بالتسريع في سد الشغورات بدور الخدمات الادارية في مختلف جهات البلاد

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أعرب وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي اليوم الاثنين عن أمله في أن تتمكن اللجنة الوطنية للانتدابات في اطار مشروع دور الخدمات الادارية من التسريع في سد الشغورات بدور الخدمات الادارية في مختلف جهات البلاد والتي تشكو نقصا في الموارد البشريةوفي رده على سؤال شفاهي توجه به النائب الحبيب بن سيدهم عن ائتلاف الكرامة حول تدهور البنية الأساسية بدار الخدمات بالفوار بولاية قبلي ونقص الموارد البشرية بها وتعطل مصالح المواطنين مما أثار استياء فئة واسعة منهم حسب قوله، أقر محمد الطرابلسي بنقص العنصر البشري بهذه الداروأفاد خلال الجلسة العامة التي خصصت لتوجيه أسئلة شفاهية لعدد من أعضاء الحكومة أن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية تلقى قرارا من المحكمة الادارية بإيواء العون القائم بأعمال دار الخدمات بالفوار بالمستشفى بتاريخ 30 سبتمبر 2019 وأصبح بذلك غير قادر على مواصلة العمل وهو ما نتج عنه فسخ العقد معه مشيرا الى أن العون تم انتدابه في اطار مناظرة في 27 أوت 2018وأضاف وزير الشؤون الاجتماعية أنه تم منذ ذلك الوقت تقديم الخدمات بالدار عن طريق التناوب لمدة يومين في الاسبوع من طرف أعوان دار الخدمات الادارية بقبليوأفاد في هذا الصدد أنه يتم حاليا دراسة مدى مشروعية انتداب العون الموالي في المناظرة الذي يأتي في المرتبة الثانية من أجل سد هذا الشغورولفت الى أن احداث اللجنة الوطنية للانتدابات في دور الخدمات تم بموجب مقرر بتاريخ 15 جويلية 2020، وذلك بعد تحديد الشغورات الخاصة بمختلف المنشآت والمؤسسات العمومية ولاستكمال تنفيذ برنامج الانتداب الخصوصي لتغطية النقص بدور الخدمات الادارية لاسداء جميع الخدمات.